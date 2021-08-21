Avrupa Yetim Eli'nden Kuzey Makedonya'da sünnet organizasyonu

Uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli tarafından Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Ustrumca şehrinde sünnet organizasyonu düzenlendi.

Uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli tarafından Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Ustrumca şehrinde sünnet organizasyonu düzenlendi.

Kuzey Makedonya'dan Dost Eli Derneği başta olmak üzere Türkiye'den Yetimler Vakfı, Avrupa'dan İHO EBRAR ve yardım kuruluşlarının iş birliğiyle Ustrumca'nın Yeni Mahalle köyünde düzenlenen organizasyona sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karavil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya'da yaklaşık 300 çocuğu sünnet ettireceklerini söyledi.

Yetimler Vakfı olarak Afrika'da, Yemen'de, Filistin'de yardım çalışmalarının olduğun belirten Karavil, "Çalışmalarımızın yüzde 75-80'i Türkiye üzerinden ama onun dışında da bu tür organizasyonlar yapmaktayız. Arakan'da muhacirlerin sürgün edilmesi zamanında onlara duyarsız kalamadık. Afrika'daki kıtlığa, çaresizliğe tarafsız kalamıyoruz, göz yumamıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500 çocuğa düzenli aylık yardım ulaştırdıklarını aktaran Karavil, dönemsel olarak kışın "bir bot bir mont" kampanyası ile eğitime yönelik yardımların da yapıldığını anlattı.

"200 çocuğu sünnet ettirdik"

Kuzey Makedonya merkezli Dost Eli Derneği Başkanı Hayati İbrahim de Ustrumca'nın köylerinde çocukları sünnet ettirdiklerini kaydetti.

Dernek olarak çocuklara farklı alanlarda hizmet sunduklarını belirten İbrahim, "Burada 200 çocuğu sünnet ettirdik, yarın da inşallah İştip'de olacağız. Orada da en az 80 veya 100 civarında çocuğu sünnet ettireceğiz. Türkiye'den, Almanya'dan gelen derneklerle, kardeş dernek olarak ortaklaşa proje yaptık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju