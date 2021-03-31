Avrupa ve Balkan şampiyonu Sırp atlet Antalya'da fenalaştı
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Avrupa ve Balkan şampiyonu Sırp atlet Antalya'da fenalaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Avrupa ve Balkan şampiyonu Sırp atlet Antalya'da fenalaştı Avrupa ve Balkan Şampiyonu Elzan Bibic tedavisi tamamlanıp taburcu edildi Sırbistanlı orta ve uzun mesafe koşucusu, Avrupa ve Balkan Şampiyonu Elzan Bibic;

Avrupa ve Balkan şampiyonu Sırp atlet Antalya'da fenalaştı

Avrupa ve Balkan Şampiyonu Elzan Bibic tedavisi tamamlanıp taburcu edildi

ANTALYA - Sırbistanlı orta ve uzun mesafe koşucusu, Avrupa ve Balkan Şampiyonu Elzan Bibic; Dünya Olimpiyat Şampiyonası'na hazırlık için geldiği Antalya'da, antrenman sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Bibic, taburcu edildi.

Akut Karın Sendromu teşhisi ile tedavi altına alınan Elzan Bibic, Dünya Olimpiyat Şampiyonası'na hazırlık yapmak için Antalya'nın çok uygun hava koşulları olduğunu, tavsiye üzerine geldiğini belirterek "Antrenmanlar sırasında aniden karın ağrım oldu. Hastaneye geldiğimde çok ağrım vardı, tedavim tamamlandı" dedi.

Tokyo olimpiyatlarına Antalya'da hazırlandı

Türkiye'ye ve Antalya'ya ilk kez geldiğini ve Antalya'nın iklim ve insanını çok sevdiğini söyleyen Elzan Bibic, "Antalya'ya 20 Mart'ta Tokyo Olimpiyat Şampiyonası'na hazırlık için gelmiştim. Burada çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel dostluklar kurdum. Antrenmanlarda Türk atletlerle de tanışma fırsatım oldu. Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Çok güzel bir ülke, çok beğendim" ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu iyi

Balkan Şampiyonu atleti tedavi eden OFM Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, hastanın akut karın ağrısı şikayeti ile kendilerine başvurduğunu, gerekli tedavilerin yapılarak hastanın taburcu edildiğini söyledi. Op. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, "Balkan Şampiyonu atlet kardeşimiz Elzan Bibic çalışmaları sırasında akut karın sendromları belirmesi üzerine hastanemize başvurdu. Biz de kendisine gerekli müdahaleleri yaptık. Şikayetleri ortadan kalktı. Şuanda gayet iyi. İnanıyorum ki, çok yakında çalışmalara başlayacak ve olimpiyatlarda ülkesi adına yarışmaya devam edecek" diye konuştu.

Avrupa ve Balkan şampiyonu Sırp atlet Antalya'da fenalaştı
Avrupa ve Balkan şampiyonu Sırp atlet Antalya'da fenalaştı
Avrupa ve Balkan şampiyonu Sırp atlet Antalya'da fenalaştı
Avrupa ve Balkan şampiyonu Sırp atlet Antalya'da fenalaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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