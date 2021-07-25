Avrupa ve Avustralya'da aşı ve koronavirüs önlemleri karşıtları protesto gösterileri düzenledi
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Avrupa ve Avustralya'da aşı ve koronavirüs önlemleri karşıtları protesto gösterileri düzenledi

Avrupa ve Avustralya'da aşı ve koronavirüs önlemleri karşıtları protesto gösterileri düzenledi
BBC - Haberler | Dünya

Avrupa ve Avustralya'da birçok şehirde koronavirüs önlemlerine karşı Cumartesi günü protesto gösterileri düzenlendi.

Avrupa ve Avustralya'da birçok şehirde koronavirüs önlemlerine karşı Cumartesi günü protesto gösterileri düzenlendi.

Fransız İçişleri Bakanlığı, 160 binden fazla kişinin Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelindeki protesto gösterilerine katıldığını duyurdu. Protestocular, hem koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı hem de aşı karşıtlarından oluşuyor. Sağlık çalışanlarının aşı vurulma zorunluluğuna ve bazı yerlere aşı karnesiyle girilmesine, "özgürlüğü kısıtladığı" gerekçesiyle karşı çıkıyorlar.

Paris'teki Champs Elysees bulvarında toplanan göstericilere polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar da oldu.

Yunanistan'da da Covid-19 kısıtlamalarına karşı Başkent Atina'daki parlamento binası önünde toplanan kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Protestocular da polise taş ve molotof kokteyli attı. Birkaç bin kişinin katıldığı protestolarda eylemciler, "Özgürlük" ve "Ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

Yunanistan'da sağlık çalışanları için aşının zorunlu hale gelmesi bazı mekanlara giriş için aşı kartı istenmesi sonrası, son 10 günde üç farklı protesto gösterisi düzenlendi. Yapılan anketlere göre ise Yunan halkının büyük çoğunluğu aşının yaygınlaşmasından yana.

İngiltere'de de Başkent Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda binlerce kişi, "Dünya çapında özgürlük için eylem" çağrısıyla kısıtlama ve aşı karşıtı gösterilere katıldı.

İngiltere'de artan vaka sayılarına rağmen kısıtlamaların neredeyse tamamı 19 Temmuz'da kaldırıldı. Ülkede artık gece kulüplerine maskesiz girmek, kapalı alanlarda maskesiz oturmak serbest. Sadece sağlık merkezlerinde ve Londra'da toplu taşımada maske zorunluğu var. Ancak ülkenin sağlık sistemi NHS (Ulusal Sağlık Hizmetleri) uygulaması, Covid-19'lu bir kişiyle temas edenlere bildirim göndererek semptom göstermese bile bu kişilerin 10 gün karantinada kalması yönünde uyarıda bulunuyor.

Protestocular bu uygulamaya da karşı çıkıyor.

Eylemin ardından Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçen protestoculardan birisi, Başbakanlık ofisinin önünden geçerken polislere şişe fırlattığı gerekçesiyle tutuklandı.

Avrupa'da bir başka ülkede daha Cumartesi günü eylem vardı: İtalya.

Aşı ve Covid sertifikası karşıtı binlerce kişi Cumartesi günü birçok kentte protesto gösterileri düzenledi. Hükümetin 6 Ağustos'tan itibaren birçok mekan ve etkinliğe girişte Covid sertifikası göstermeyi zorunlu hale getirmesine karşı düzenlenen gösterilere toplamda 80 bine yakın kişinin katıldığı belirtiliyor.

Covid sertifikası şartını "diktatörlük" diye niteleyen bazı göstericiler, Başbakan Mario Draghi'nin Hitler'e benzetildiği posterler de taşıdı. İtalyan basınına göre gösterilerde aşı karşıtlarından aşırı sağcı siyasi örgütlere ve Covid sertifikası şartının bazı işletmeler için büyük ekonomik kayba yol açacağından şikayet edenlere kadar farklı gruplar yer aldı.

İtalya'da 6 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni kurallara göre restoranların kapalı alanları, stadyumlar, spor salonları, sinemalar, müzeler gibi mekanlara giriş için Covid sertifikası sunmak gerekecek. En az bir doz aşı yapıldığını, son altı ay için Covid 19 geçirip iyileşildiğini ya da son 48 saat içinde yapılmış test sonucunun negatif olduğunu gösteren belgeler Covid sertifikası olarak kabul edilecek.

Avustralya'da da Cumartesi günü Melbourne'da, Brisbane'de ve Başkent Sydney'de binlerce kişi koronavirüs önlemlerine ve kısıtlamalara karşı sokaklardaydı. 500 kişi protestolardaki eylemleri sebebiyle çeşitli şekillerde cezalandırıldı.

Avustralya'da aşılanma oranları, Avrupa ülkelerine göre çok daha düşük. Ülkede aşılanma oranı yüzde 14'ün altında. Delta varyantının kıtaya ulaşmasıyla vaka sayıları yeniden yükselişe geçtiği için hükümet, geçtiğimiz haftalarda önlemleri yeniden uygulamaya koymuştu.

Avrupa ve Avustralya'da aşı ve koronavirüs önlemleri karşıtları protesto gösterileri düzenledi
Avrupa ve Avustralya'da aşı ve koronavirüs önlemleri karşıtları protesto gösterileri düzenledi
Avrupa ve Avustralya'da aşı ve koronavirüs önlemleri karşıtları protesto gösterileri düzenledi
BBC
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