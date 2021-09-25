Avrupa Spor Haftası kapsamında Kırşehir'de doğa yürüyüşü yapıldı - Haberler
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Avrupa Spor Haftası kapsamında Kırşehir'de doğa yürüyüşü yapıldı

AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Avrupa Spor Haftası kapsamında Kırşehir'de doğa yürüyüşü yapıldı

Kırşehir'de Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" temasıyla protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kırşehir Valiliği öncülüğünde Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen doğa yürüyüşü Boztepe yolu Kervansaray Ormanı mevkisinde gerçekleştirildi.

Yürüyüşün ardından konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yürüyüşün vatandaşları spora teşvik etmek maksadıyla düzenlendiğini belirtti.

Ülke olarak spora ve sağlıklı yaşama önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi, 23-30 Eylül tarihleri arası Avrupa Spor Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl özellikle her yaştan bireyin spor yapması adına özel sporcularımızın da dahil edildiği bu hafta kapsamında doğa yürüyüşü yapıyoruz. Doğayla iç içe, gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz yürüyüşte 4 kilometreye yakın bir parkur kat ettik. Temiz havada, temiz çevrede yürüyüş yapmak hem bedene hem de ruha iyi gelen bir spor. Bütün vatandaşlarımızı ilimizin sahip olduğu böylesine güzel doğa ortamlarında spor yapmaya davet ediyorum."

Doğa yürüyüşünün ardından Vali Akın ve beraberindekiler günün anısına fidan dikti.

Avrupa Spor Haftası kapsamında Kırşehir'de doğa yürüyüşü yapıldı

Avrupa Spor Haftası kapsamında Kırşehir'de doğa yürüyüşü yapıldı

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri
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