"Avrupa Parlamentosu seçimleri" - VİYANA

Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz ve ana muhalefet parti lideri Pamela Rendi Wagner, Avrupa Parlamentosu (AP) için oylarını kullandı.

AP'ye 18 milletvekili gönderme hakkı bulunan Avusturya'da yerel saatle 07: 00'da oy kullanma işlemine başlanırken, seçmenler akşam 17: 00'a kadar sona verebilecek.

Yaklaşık 6 milyon 416 bin seçmenin bulunduğu ülkede AP seçimleri için 8 parti, 260 milletvekili yarışıyor.

Başbakan Kurz, basına yaptığı açıklamada, seçimlere katılımın yüksek olmasını arzuladığını belirterek, AP seçimlerinin Avrupa'nın gidişatını belirleme açısında önemli bir seçim olduğunu söyledi.

Kurz, Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) bu seçimden güçlü bir şekilde çıkmasını temenni ettiğini belirterek, "Oyların sağ ya da sol uç partiler yerine ortada buluşmasını umut ediyorum." dedi.

Pazartesi günü mecliste kendisine yönelik yapılacak güven oylamasına da değinen Kurz, eski koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgülük Partisi (FPÖ) ve Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) yarın yapılacak güven oylamasında, olumsuz yönde oy kullanacaklarını tahmin ettiğini dile getirdi.

SPÖ Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner de seçime katılımın önemine işaret ederek, "Avrupa'da yapılacak çok şey var. Örneğin aşırı sağın geriletilmesi, daha adil bir Avrupa inşa edilmesi gibi konular önümüzdeki yılların belirleyici başlıkları olacak, o bakımdan seçmenlerin oylarını kullanmaları çok önemli, kararların alınmasında başkaları değil sizler belirleyici olmalısınız." görüşünü paylaştı.

Ülkede 2014'de yapılan seçimlerde yüzde 45,39'luk bir katılım sağlanırken, 5 parti AP'ye milletvekili gönderebilmişti.

Kaynak: AA