Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Ukrayna lideri Zelenski ayakta alkışlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus işgalinin 6. günün Avrupa Parlamentosu'na video konferans ile bağlanarak bir konuşma gerçekleştirdi. Günlerdir dört bir yandan bombalanan ülkesinin büyük bir direniş gösterdiğini belirten Zelenski, tüm dünyaya seslendi.

DAKİKALARCA ALKIŞLADILAR

Zelenski, neredeyse tüm sınırların Rusya tarafından bloke edildiğini ancak yaşamak için savaştıklarını aktardı. Ukrayna lideri, Avrupa'ya Ukrayna'nın AB'ye alınması için çağrı yapıp "Sizinle minimumda eşit olduğumuzu gösterdik. Siz de bizimle olduğunuzu gösterin. Bizi bırakmayacağınızı söyleyin, yanımızda olduğunuzu kanıtlayın" dedi. Zelenski'nin coşkulu konuşması, parlamentodakiler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN SAVAŞIYORUZ"

Zelenski'nin Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma şu şekilde:

"Özgürlüğümüz için, sizin gibi, eşit olmak için mücadele ediyoruz. Avrupa değerleri için hayatımızı feda ediyoruz. Ukraynalılar inanılmaz insanlar. Ülkemizin en büyük meydanı, özgürlük meydanı, Avrupa'nın da en büyük meydanı, 2 kruz füzesi özgürlük meydanına düştü. Bizim için özgürlüğün bedeli işte bu. Vatanımız için, özgürlüğümüz için savaşıyoruz.

"PUTİN, ÇOCUKLARIMIZI ÖLDÜRÜP BUNA OPERASYON DİYOR"

Tüm sınırlar bloke edilmiş durumda. Bugün ne yaşanırsa yaşansın, burası özgürlük meydanı olarak kalacak. Biz güçlüyüz, Ukrayna halkıyız. Biz çocuklarımız yaşasın istiyoruz. Bu adil bir talep. 16 çocuk dün öldürüldü. Putin, buna operasyon diyor. Bu çocuklar hangi askeri operasyonun altında çalışıyor? Halkımız son derece motive durumda. Özgürlüğümüz için, hayatta kalmak için, yaşamak için savaşıyoruz.

"IŞIK, KARANLIĞA GALİP GELSİN"

Gücümüzü ispat ettik. Minimumda sizinle eşit olduğumuzu gösterdik. Siz de bizimle olduğunuzu gösterin. Bizi bırakmayacağınızı söyleyin. Gerçek Avrupalılar olduğunuzu gösterin. Işık karanlığa galip gelsin. Yaşasın Ukrayna.