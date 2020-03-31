Avrupa'nın seçkin destinasyonu Balıkesir oldu
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Avrupa'nın seçkin destinasyonu Balıkesir oldu

Sağlık ve Esenlik Turizmi (Health and Well-Being Tourism) teması ile gerçekleştirilen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) 2019'da, Türkiye'nin ulusal destinasyonu Balıkesir oldu.

31.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:16
Avrupa'nın seçkin destinasyonu Balıkesir oldu

Sağlık ve Esenlik Turizmi (Health and Well-Being Tourism) teması ile gerçekleştirilen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) 2019'da, Türkiye'nin ulusal destinasyonu Balıkesir oldu. Şehir, Avrupa ülkelerinin tamamında tanıtılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Değerlerimizi gün yüzüne çıkartmaya devam edeceğiz" dedi.

Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birçok sivil toplum kuruluşunun paydaş olarak yer aldığı "Balıkesir size iyi gelecek" Projesi ödül getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve teması "Sağlık ve Esenlik Turizmi" olarak belirlenen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Programı kapsamında 30 başvuru arasından Afyonkarahisar, Ankara, İzmir ve Kayseri ile birlikte finale kalan Balıkesir artık Avrupa Komisyonunun Seçkin Destinasyonlar Ağı'nda yer alacak.

Tanıtım faaliyetlerine dahil edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen heyetin incelemeleri sonucu zengin turistik öğeleri, termal tesisleri, Kazdağları Milli Parkı, gastronomisi, eko-turizm ve agro-turizmde sunduğu imkanlar ile var olan yüksek sağlık ve esenlik turizmi potansiyeliyle birinci seçilerek Türkiye'nin ulusal destinasyonu seçilen Balıkesir, Avrupa Komisyonu'nca düzenlenecek tanıtım faaliyetlerine de dahil edilecek.

Avrupa'nın sağlık turizmi merkezi haline gelecek

Kolay ulaşılabilirliği, 5 termal turizm merkeziyle Türkiye'de en fazla termal turizm merkezine sahip olan ikinci il olması, termal tesislerinin nitelik ve niceliği, termal turizmin yanı sıra deniz, dalış, av, doğa, kültür, gastronomi turizmi gibi olanakları bünyesinde barındırması nedeniyle ödül almaya layık görülen Balıkesir'in, tanıtım filmi hazırlanacak. Basın, internet ve sosyal medya araçları ile de tüm Avrupa'da tanıtımı yapılacak Balıkesir, Avrupa'nın sağlık turizmi merkezi haline gelecek. Tanıtımlar sayesinde; turist destinasyonlarının ortak ve farklı özellikleri ile bölgenin değerlerine dikkat çekilecek, turizmin sürdürülebilirliği sağlanarak ekonomik gelişme teşvik edilecek.

Başkan Yılmaz: "İnsanımız kazanacak"

Balıkesir'in değerlerinin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir, yüzyıllardır yerli yabancı hasta kabul eden, dünyanın ilk sağlık kompleksi ve ilk sağlık şehri olan yer. O yıllardan bu yana Balıkesir ve bölge, hep sağlık dağıtmış, şifa dağıtmış ve hastalar için burası bir umut kapısı olmuştur. Bizler, şehrimizin potansiyelini Türkiye ve dünyaya tanıtmak, bu potansiyeli Balıkesir için katma değere dönüştürerek insanımıza kazandırmak amacıyla çalışmalar yapıyoruz" dedi.

EDEN 2019'da birinci olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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