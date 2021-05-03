Avrupa'nın ilk yaşanabilir 3 boyutlu baskı evi kiracılarına teslim edildi
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Avrupa'nın ilk yaşanabilir 3 boyutlu baskı evi kiracılarına teslim edildi

Avrupa'nın ilk yaşanabilir 3 boyutlu baskı evi kiracılarına teslim edildi
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda'nın Eindhoven şehrinde, tamamen 3 boyutlu yazıcıyla inşa edilen evin ilk kiracıları yuvalarında yaşamaya başladı.

Hollanda'nın Eindhoven şehrinde, tamamen 3 boyutlu yazıcıyla inşa edilen evin ilk kiracıları yuvalarında yaşamaya başladı.

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşayan emekli çift Elize Lutz ve Harrie Dekkers, Avrupa'da ilk kez tamamen 3 boyutlu yazıcıyla inşa edilen evin sakinleri oldu.

Eindhoven Teknik Üniversitesi, Eindhoven Belediyesi ve İnşaat firmalarının ortaklaşa geliştirdikleri proje kapsamında, dünyanın ilk 3 boyutlu yazıcıdan çıkan "yaşanabilir evi" inşa edildi.

Evde ilk günlerini geçiren Elize Lutz ve eşi Harrie Dekkers, AA muhabirine, kısmen kullanmaya başladıkları eve ağustos ayı itibariyle yerleşeceklerini belirtti.

Evde fark edilen ilk detayın ses yalıtımı olduğunu vurgulayan Lutz, "Ses ve ısı yalıtımı çok iyi." dedi.

Lutz, ev için "Çok güzel" ifadesini kullanırken, eşi Dekkers ise "Tıpkı bir sığınak gibi güvende hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 30 daha az malzeme ile inşa edildi

Eindhoven Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Theo Salet, 3 boyutlu yazıcı ile üretilen evin yüzde 30 daha az malzeme ile yapıldığını aktardı.

Eindhoven'daki bir fabrikada imal edilen 94 metrekarelik evin duvarlarının yazdırılma aşamasının ise 120 saat sürdüğü kaydedildi.

Daha sonra kamyonetle taşınarak Bosrijk bölgesindeki Beatrix kanalının kıyısına getirilen evin burada çatı ve pencerelerinin takıldığı ifade edildi.

Üç boyutlu yazıcıyla inşa edilen evin, normal yöntemle inşa edilenlere göre daha pahalıya mal olduğuna dikkat çekildi.

Son yıllarda, kısmen 3 boyutlu baskı ile özellikle Fransa ve ABD'de inşa edilen evlerin ardından, dünyada 3 boyutlu baskıların kullanıldığı projeler artmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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