Avrupa Muaythai Şampiyonası'ndaki rakiplerin "taktikleri çözüldü"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, İstanbul'da 13-20 Şubat tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nı birincilikle tamamlayacaklarına yürekten inandığını söyledi.

Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda 35 ülkeden 900 sporcunun katılımıyla düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek milli sporcuların Türkiye şampiyonaları sonuçlarına göre yaş ve kilo kategorilerini koruyanlar dikkate alınarak "hiyerarşik sistemle" tespit edildiğini dile getirdi.

"İstanbul'da bizi zorlayacak ülkeler Rusya, Belarus ve Ukrayna ancak artık bu ülkelerin de taktiklerini çözdük." diyen Yıldız, "Teknik ekip, sporcularımızı bilimsel antrenman metotları çerçevesinde hazırladı. Motivasyon ilkeleri iyi uygulandı. Organizasyon öncesi sporcu, antrenör ve idareci uyumumuz üst seviyede." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımın 4-12 Aralık tarihlerinde Tayland'da 90 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonası'nda 5 altın, 7 gümüş, 9 bronz madalya alarak üçüncülük elde ettiğine dikkati çeken Yıldız, İstanbul'da ev sahipliği yapacakları organizasyonda zirveyi hedeflediklerini vurguladı.

"Bugünlere kolay gelinmedi"

Federasyonun 2006 yılında kurulduğunu belirten Hasan Yıldız, "Bugünlere kolay gelinmedi. Federasyon kurulduğundan bu yana 81 ilimizde teşkilatlanmamızı yaptık, il seçmeleri, bölge şampiyonaları, Türkiye şampiyonaları silsilesini iyi uyguladık." diye konuştu.

Üniversiteler şampiyonası, okullar arası şampiyonalar, ligler, ulusal TV'lerde özel gala müsabakaları yaparak muaythai sporunu tabana yaydıklarını aktaran Yıldız, "Her yaş, her kesimden insan muaythai sporunu hayatlarının artık bir parçası olarak görüyor. Bu bizi gururlandırıyor. Çıtayı her geçen gün daha yükseğe koyuyoruz ve omuzlarımızdaki yük daha da artıyor ama her daim başaracak azim ve kararlılıkla yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Federasyonun bünyesinde 3 bin hakem, 3 bin antrenör ve 140 bin sporcunun yer aldığı bilgilerini veren Yıldız, şöyle devam etti:

"Yurt içindeki bu gelişim, başarı olarak yurt dışı faaliyetlerinde de kendini gösteriyor. Son 5 senedir dünya sıralamasında ilk üçün içinde yer almamız tesadüf değil. Planlı, programlı, disiplinli, hakkaniyetli çalışmaların ürünlerini topluyoruz. Türk muaythaisini dünya gıpta ile izliyor. Düzenlediğimiz organizasyonlar, uluslararası federasyon ve katılan ülkelerin takdirini kazandı."

Türkiye'nin organizasyon düzenleme yeteneğinin bütün dünya tarafından kabul edildiğini dile getiren Yıldız, "Avrupa Şampiyonası'nın pandemi koşullarında Türkiye'ye verilmesi güvenilir ülke imajımızı pekiştirdi. Şampiyonaya salgın nedeniyle seyirci alamayacağız ancak karşılaşmalar, muaythai YouTube kanalından ve 'RSportz live'den izlenebilecek." diyerek sözlerini tamamladı.