Avrupa İlaç Ajansı Covid-19 Aşısı için En Erken Tarihi Açıkladı Son zamanlarda ana gündemimiz haline gelen ve milyarlarca kişi tarafından yakından takip edilen yeni tip koronavirüs ile ilgili

Son zamanlarda ana gündemimiz haline gelen ve milyarlarca kişi tarafından yakından takip edilen yeni tip koronavirüs ile ilgili aşı ve ilaç çalışmaları hız kesmeden sürerken Avrupa İlaç Ajansı aşı ile ilgili endişe verici bazı açıklamalarda bulundu. EMA, Covid-19 aşısı için en erken tarihi açıkladı.

Covid-19 Aşısı En Erken Ne Zaman Hazır Olacak?

Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada bir aşının ne zaman hazır olacağını söylemenin oldukça zor bir konu olduğu ve buna ek olarak virüse karşı başarı sağlayacak bir aşının toplu üretime geçmesi için en az bir yıl gibi bir süreye ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Nitekim yapılan diğer açıklamalar da aşının toplu üretim için ciddi sürelere ihtiyaç duyabileceğini, bunun bir anda yapılabilmesi için gerekli altyapıların bulunmadığını işaret ediyordu.

Mevcut durumda 33 adet aşı çalışmasının olduğu belirtilirken, 119 adet ilaç çalışmasının olduğu vurgulandı. Bu süreçte sıkça duyduğumuz Remdesivir isimli antiviral ilacın ön testlerinin ardından klinik denemelerine başlandığı da açıklama ile birlikte duyuruldu.

Peki siz bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni tip koronavirüsün aşısı ne zaman hazır olacak? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.