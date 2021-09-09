Avrupa İlaç Ajansı, BionTech/Pfizer hatırlatıcı dozunun kullanımını inceliyor
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Avrupa İlaç Ajansı, BionTech/Pfizer hatırlatıcı dozunun kullanımını inceliyor

Avrupa İlaç Ajansı, BionTech/Pfizer hatırlatıcı dozunun kullanımını inceliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa İlaç Ajansı, 16 yaş ve üzerindeki kişilerde 2. dozdan en az 6 ay sonra verilecek bir BionTech/Pfizer hatırlatıcı aşı dozunun kullanımını hakkında yapılan başvuruları değerlendiriyor.

Avrupa İlaç Ajansı, 16 yaş ve üzerindeki kişilerde 2. dozdan en az 6 ay sonra verilecek bir BionTech/Pfizer hatırlatıcı aşı dozunun kullanımını hakkında yapılan başvuruları değerlendiriyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, EMA tarafından düzenlenen basın toplantısında, EMA'nın, 16 yaş ve üzerindeki kişilerde 2. dozdan en az 6 ay sonra verilecek bir BionTech/Pfizer hatırlatıcı dozunun kullanımının değerlendirdiğini ve sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklanacağını bildirdi.

Diğer aşı üreticilerin yakında 3. takviye dozuyla ilgili verileri gönderebileceğini kaydeden Cavaleri "Moderna, klinik denemelerinden destekleyici dozlarla veri göndermeye başladı" dedi. Cavaleri, bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış olanlar veya bazı yaşlı hastalar gibi Covid-19 aşısına yetersiz yanıt verebilecek kişiler için ek aşı dozlarının düşünülmesi gerektiğine dair kanıtların daha net hale geldiğini ekledi.

Covid-19 hastaları için aşıların yanı sıra tedaviye de ihtiyaç olduğunu belirten Cavaleri, "EMA, hastanede yatan Covid-19 hastalarında kullanılacak 3 bağışıklık sistemi düzenleyici ilaç için belirtileri gözden geçiriyor. 4 antiviral monoklonal antikor ürünü, hastalığın ilerlemesini önlemek ve bazı durumlarda Covid-19'u önlemek için, hafif tedavi olarak şu anda EMA'nın incelemesi altındadır" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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