Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisikletle tarihi yolculuk yapıldı

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - Beyoğlu'nda Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Gençlerin katıldığı bisiklet turu, Taksim'den başlayarak tarihi Ayasofya Camii'nde son buldu.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bugün, Taksim Meydanı'ndan Ayasofya'ya bisiklet gezisi düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi ile Beyoğlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlik 'Bisikletle Tarihi Yolculuk' sloganıyla 6,5 kilometrelik rotada gerçekleştirildi. Tura gençler kendilerine ait bisikletlerle katıldı. Taksim Camii önünden pedal çevirmeye başlayan gençler, Galata Kulesi'ne de uğradı. Tur, Ayasofya Camii'nde sona erdi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Albayrak, "Bu etkinliği özellikle İstanbul'un sembolik yapısı olan Taksim Camii ile Ayasofya Camii arasında gerçekleştirdik. Burada asıl amaç gençlere sağlıklı hayat sunmak ve onları spora teşvik etmektir" diye konuştu.

Bisikleti seçmelerindeki özel nedenin bütün vücut kaslarını çalıştırması olduğunu belirten Albayrak, bisikletin sağlıklı bir etkinlik olduğunu vurguladı.

İNSANLARI ÖZENDİRİREBİLİR

Tura katılan 15 yaşındaki Ecenur Arslan ise "Bugün buraya hep beraber bisiklet sürelim diye geldik. Bu etkinlik bence çok yararlı. Hem beni spora teşvik etti hem de bisiklet sürmeyi çok özlemiştim. Bizi görenler özenip bisiklet sürmek isteyebilir ve böylece bisiklet kullanımı yaygınlaşabilir" dedi. Bisikletin tarafiğin azalabilmesi için yaygınlaşması gerektiğini de belirten Arslan, böylece çevreye daha az zarar verileceğini de söyledi.

BİSİKLET YOLLARI YAPILAMALI

Sağlıklı yaşam için bisiklet sürdüğünü belirten 14 yaşındaki Berra Kahraman, insanlara da örnek olabilmek için etkinliğe katıldığını belirtti. Sekiz yaşından beri bisiklet kullandığını ifade eden Kahraman, "Evimizin bahçesinde kullanıyordum. Şimdi de Taksim'de kullanacağız. Bence İstanbul'da bisiklet sürebilecek yeterli yol yok. Daha çok bisiklet yolu yapılabilir" açıklamasını yaptı.