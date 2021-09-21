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Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında 'Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' konulu söyleşi yapıldı

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Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında 'Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' konulu söyleşi yapıldı

16-22 Eylül tarihleri arasında 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Malatya Park AVM'de 'Avrupa Hareketlilik Haftası' konulu bir söyleşi düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hülya Bingöl'ün konuşmacı olarak katıldığı'Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' konulu söyleşi programı gerçekleştirildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve Malatya Park AVM'de gerçekleştirilen söyleşi sırasında İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hülya Bingöl, Türkiye ve Avrupa'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, haftanın amaçları ve gelinen süreçte yerel yönetimler tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve bu yılki temasının 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' teması olan haftada yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kadın Aile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Yıldırım, "16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası nedeni ile düzenlediğimiz ve bir hafta süren etkinliklerimiz Büyükşehir Belediyemiz personelleri, vatandaşlarımız ve sporcularımızın gönüllü katılımıyla yapıldı. Etkinliklerimiz kapsamında düzenlemiş olduğumuz"Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temalı söyleşi programımıza konuşmacı olarak destek veren İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hülya Bingöl hocamıza ve ilgilerinden ötürü vatandaşlarımıza, ayrıca farkındalık oluşturmak adına programa katılan atletizm sporcularımıza da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Söyleşiye, Malatya Büyükşehir Belediyespor sporcularıyla birlikte vatandaşlar katıldı. 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan söyleşi soru cevap bölümüyle tamamlandı.

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