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Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başladı

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Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başladı

Temiz hareketliliği ve sürdürülebilir kentsel ulaşımı teşvik ederek halk sağlığını ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir organizasyon olan Avrupa Hareketlilik Haftasının etkinlikleri 16 Eylül 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

Temiz hareketliliği ve sürdürülebilir kentsel ulaşımı teşvik ederek halk sağlığını ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir organizasyon olan Avrupa Hareketlilik Haftasının etkinlikleri 16 Eylül 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

Çanakkale Belediyesi'nin bu yıl da katılım gösterdiği Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin ilki Çağlar Kaynak Basketbol Sahasında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da katılım gösterdiği açılış etkinliğine kentliler de yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik, ÇAFAD Halk Oyunları Topluluğu'nun horon gösterisi ile başladı. Karadeniz müziği eşliğinde horon gösterisi sunan halk oyunları topluluğunun sergilediği performans, izleyenlerden büyük beğeni aldı.

ÇAFAD Halk Oyunları Topluluğu gösterisinin ardından etkinlik, yıl boyunca kent içi ulaşımda ÇABİS sistemini en çok kullanan kentlilere ödül verilmesi ile devam etti. Ödül takdimi öncesinde söz alan Başkan Gökhan, kentlilerin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi amacı ile onları spora ve hareketli bir yaşama teşvik etmek için Çanakkale Belediyesi'nin çalışmalarını sürdüğünü ifade etti. Kent içi ulaşımın daha sağlıklı bir biçimde sağlanabilmesi adına ÇABİS sisteminin önemli bir rol oynadığını da vurgulayan Başkan Gökhan, kent içi ulaşımında ÇABİS'i en çok kullanan katılımcılara ödüllerini vererek teşekkür etti.

Etkinlik, ödül takdiminin ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlik Programı;

17. 09. 2021 (Cuma)

Müsilajın Ekolojik, Ekonomik, Sosyal Etkileri ve Çözüm Önerileri

Sunumlar;

Prof Dr. Mustafa SARI

Temizlik İşleri Müdürlüğü"

Yer: Halk Bahçesi

Saat: 18: 30"

20. 09. 2021 (Pazartesi)

"Sağlıklı Kal Çanakkale"

Açık Hava Dijital Ekranlarda "Pandemi Kuralları" Bilgilendirme

21. 09. 2021 (Salı)

ATAM Kreş öğrencilerine "Online Karayolu Güvenliği Eğitimi"

Yer: Zoom

Saat: 10: 30-11: 00

22. 09. 2021 (Çarşamba)

Otomobilsiz Gün

"Avrupa Hareketlilik Haftasının" önemine dikkat çekmek adına belirlenen bölge araç trafiğine kapatılacak, bölgede haftanın önemi adına bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Yer: Fetvane Sokak

Saat: 11: 00-20: 00

17. 09. 2021 15: 18

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