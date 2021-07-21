AVRUPA GENÇLER ŞAMPİYONASI FERDİ MAÇLARI
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AVRUPA GENÇLER ŞAMPİYONASI FERDİ MAÇLARI

AVRUPA GENÇLER ŞAMPİYONASI FERDİ MAÇLARI
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Hırvatistan'ın Varazdin kentinde devam eden Masa Tenisi U19 Gençler Avrupa Şampiyonası'nın 3. gününde Gençler kategorisinde ferdi maçlar yapılacak.

Hırvatistan'ın Varazdin kentinde devam eden Masa Tenisi U19 Gençler Avrupa Şampiyonası'nın 3. gününde Gençler kategorisinde ferdi maçlar yapılacak. 18-24 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan U19 Gençler Avrupa Şampiyonası'na Türkiye ile birlikte erkeklerde 38, kızlarda 35 ülke katılıyor. Avrupa U19 Gençler Şampiyonasında ülkemizi Genç Kızlarda; Ece Haraç, Özge Yılmaz, Yağmur Şevval Karaca, Zeynep Karaca, Genç Erkeklerde; Hakan Işık, Ekin Bahtiyar Toprak, Yücel Ocak, Özgür Yılmaz temsil ediyor.

TEK ERKEKLER Ekin B. Toprak 1. grupta; Alman Rinderer ve Lüxsemburglu Stephany ile, Hakan Işık, 14. grupta; İsviçreli Moullet ve Hollandalı K. Van Oost ile, Yücel Ocak, 16. grupta; Belaruslu Kunats ve Bosnalı Pejic ile, Özgür Yılmaz, 38. grupta; Belçikalı Massart, İsviçreli Vega ve Letonyalı Kogans ile mücadele edecek.

TEK KIZLAR

Zeynep Karaca, 13. grupta; Portekizli P. Santos ve Avusturyalı Kaies ile, Yağmur Ş. Karaca, 30. grupta; Bulgar İlieva, Maltalı Zahra ve İspanyol Riera ile karşılaşacak. Seri başı olan Özge Yılmaz ve Ece Haraç ise Ana Tablo 1. turdan başlayacak.

ÇİFT ERKEK

1. turda Yücel Ocak/Özgür Yılmaz - Berben/De Boer (NED)

Ekin B. Toprak/Hakan Işık ilk turu bye geçtiler.

ÇİFT KIZLAR

Zeynep Karaca/Yağmur Ş. Karaca ilk turu bye geçtiler. Özge Yılmaz/Ece Haraç ilk turu bye geçtiler.

KARIŞIK ÇİFTLER

Yücel Ocak/Zeynep Karaca - Fransson/Kalvatn (NOR)

Özgür Yılmaz/Yağmur Karaca - Eren Bekir/Hasanova (BUL)

Hakan Işık/Özge Yılmaz ilk turu bye geçtiler. Ekin B. Toprak/Ece Haraç ilk turu bye geçtiler.

Kaynak: Habermetre

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