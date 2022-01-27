Avrupa'da 5 ülkede son 24 saatte 1 milyondan fazla vaka

Orta Avrupa'da 5 ülkede toplam tespit edilen günlük vaka sayısı 1 milyon 18 bin 818 olarak kaydedildi. Fransa ve İtalya en yüksek vaka tespit edilen ülkeler olurken, Covid-19'dan en fazla can kaybı İtalya'da oldu.

Avrupa'da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da vaka sayılarında ve can kayıplarında yükseliş devam ediyor. Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 428 bin 8 vaka tespit edilirken, 258 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da bir günde 167 bin 206 kişide Covid-19 tespit edildi ve 362 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere'de vaka sayısı 102 bin 292 olarak açıklanırken, can kaybı 346'ya ulaştı. Almanya'da vaka sayısı 188 bin 759 olarak açıklandı ve can kaybı 184 olarak kaydedildi. Son olarak İspanya'da 133 bin 553 vaka tespit edilirken, 215 kişi hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı - Dünya