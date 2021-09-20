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Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'ya günlük 500 bin euro para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'ya günlük 500 bin euro para cezası

Avrupa Adalet Divanı, Polonya'ya Turow madenindeki faaliyetlerini askıya almadığı gerekçesiyle günlük 500 bin euro para cezası uygulanmasına karar verdi.

Avrupa Adalet Divanı, Polonya'ya Turow madenindeki faaliyetlerini askıya almadığı gerekçesiyle günlük 500 bin euro para cezası uygulanmasına karar verdi.

Çekya, geçtiğimiz mart ayında Polonya'daki Turow linyit madeninin topraklarındaki yeraltı su seviyesini düşürdüğü ve havasını kirlettiği gerekçesiyle Polonya'yı Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etmişti. Başvuruyu görüşen Adalet Divanı, geçtiğimiz mayıs ayında Çekya'nın kaygılarını yerinde bularak, Polonya'nın söz konusu madendeki faaliyetlerini dosya esastan görüşülünceye kadar derhal askıya almasına karar vermişti. Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, karara uymadığı gerekçesiyle Polonya'ya günlük 500 bin euro para cezası uygulanmasına karar verdi.

"BU ADLİ SOYGUN VE GÜPEGÜNDÜZ HIRSIZLIK"

Karar karşısında Polonyalı muhalefet partileri hükümeti uzlaşma için yeterince çaba göstermemekle eleştirirken, Polonya Adalet Bakan Yardımcısı Marcin Romanowski ise, Avrupa Komisyonu'nun tek bir cent bile alamayacağını söyledi. Romanowski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polonya madeni bir gün içinde kapatmayarak vatandaşlarını enerjisiz bırakmadı. Bu şantaj bile değil, bu adli soygun ve güpegündüz hırsızlık. Tek cent bile alamayacaksınız" dedi.

MADEN ÜLKEDEKİ ENERJİ ÜRETİMİNİN YÜZDE 8'İNİ KARŞILIYOR

Kararın ardından açıklama yapan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa kurumlarının hiçbir kararının Polonya vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atamayacağını belirterek, "Tüm gücümle altını çizmek isterim ki Adalet Divanı'nda biri böyle karar aldı diye Polonyalı ailelerin hayatını ve sağlığını riske atmayacağız" demişti.

Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Direktörü Pawel Soloch ise, söz konusu madenden elde edilen kömürle ülkedeki enerji üretiminin yüzde 8'inin karşılandığını ifade ederek, "Enerji üretimimizin yüzde 8'ini bir gün içinde devre dışı bırakmayı tahayyül etmek zor. Öte yandan Turow madeni çevresinde faaliyet gösteren 9 adet Alman ve Çek linyit madeni var" ifadelerini kullanmıştı.

(Ebru Orhan/İHA)

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Haber: Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'ya günlük 500 bin euro para cezası - Haberler
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