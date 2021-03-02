Avrasya Yükseköğretim Zirvesi Imagıne Tomorrow ile başladı

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), Imagine Tomorrow adlı girişimcilik etkinliğiyle start aldı. Etkinlik kapsamında start-up girişimler, yatırımcıyla buluşacak.

Dünyanın en büyük üçüncü, Avrasya bölgesinin ise en büyük yükseköğretim zirvesi olma özelliğine sahip olan ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (Eurasian Higher Education Summit-EURIE) kapsamındaki etkinlik maratonu, Imagine Tomorrow Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Etkinliği ile start aldı.

"DİJİTAL ORTAMDA DÜZENLENİYOR"

EURIE kapsamında bu yıl üçüncü defa gerçekleştirilen ve COVID-19 pandemisi nedeniyle tamamen dijital ortamda düzenlenen Imagine Tomorrow 2021, ilk gününde Google ve Facebook eski yöneticisi ve Teknasyon ortağı Erdem Çelik'in konferansıyla başladı. Etkinlik, melek yatırım ağı TR Angels'ın ortağı Haluk Terzioğlu'nun 2021 yılı için yatırım öngörülerini ve KOSGEB İkitelli Müdürü Tolga Erkan'ın girişimcilere kamu destekleri hakkında bilgilendirmelerini paylaşacakları programlarla devam edecek. Farklı bir dijital deneyimle girişim ekosistemine katkı sunan Imagine Tomorrow, her sene geleneksel olarak düzenlenen paneller ve girişim sunumlarının yanı sıra, "Imagine Now" konsepti ile üç gün boyunca yatırımcı ve girişimcileri çevrimiçi ortamda buluşturacak.

YATIRIMCIYLA GİRİŞİMCİ BULUŞUYOR

Imagine Tomorrow etkinliğinde, bu yıl seçkin bir jüri tarafından belirlenen 20 girişim ekibi Imagine Tomorrow Final Sahnesi'nde üniversite yöneticileri, girişimciler, genç girişimciler, yatırımcılar, sanayiciler ve birçok uluslararası ziyaretçi karşısında fikirlerini sunacaklar. Etkinlik sonunda girişimciler, kendi start-up şirketleri için yeni fırsatlar yakalama şansı bulacaklar ve aldıkları geri bildirimlerle farklı bakış açıları kazanarak yeni işbirlikleri ve yeni yatırım olanaklarına erişme fırsatı yakalayacaklar.

İŞTE BU YILKİ TEMALAR

Imagine Tomorrow 2021 temaları; akıllı ve mobil teknolojiler, perakende teknolojileri, finans teknolojileri, ödeme sistemleri, sağlık, biyoteknoloji, yapay zeka, havacılık teknolojileri, siber güvenlik ve ticarileştirilebilecek nitelikte her türlü yenilikçi iş ve projeler olarak belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı