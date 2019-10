Avni lifij'in keşfedilmemiş dünyası sabancı holding destekleriyle gün yüzüne çıkıyor

14.10.2019 15:03

' Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Avni Lifij'in bilinmeyen dünyasına ışık tutacak 'Avni Lifij. Çağının Yenisi' sergisi Sabancı Müzesi'nde yarın kapılarını açıyor. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Türk sanatının önemli ustalarına sahip çıkmaktan ve sergiye destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. SSM Müze Müdürü Dr. Nazan Ölçer ise Avni Lifij'i tüm yönleriyle ve farklı alandaki eserleriyle sergilemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Sabancı Holding'in katkılarıyla Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) yarın açılacak olan Avni Lifij Çağının Sergisi'nde, sanatçının aynı zamanda öncü bir eleştirmen-yazar ve fotoğraf sanatçısı olarak yaptığı çalışmalar, poşadlar, otoportreler, manzara, çizim ve desenlerinden oluşan bine yakın eser ilk kez bir araya getirildi.

Sergide ayrıca sanatçının ailesi tarafından titizlikle saklanan aile koleksiyonu ve arşivleri, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Koleksiyonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi ve Milli Kütüphane'deki eserler ile sanatçı tarafından kaleme alınmış yazılar da yer alıyor.Sergi öncesinde Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper ve SSM Müze Müdürü Dr. Nazan Ölçer, ön gösterim yaparak, Avni Lifij'in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdi. 'DEĞERLERİMİZİ GENİŞ KİTLELERE UALŞTIRMAYI MİSYON EDİNDİK?Sabancı Topluluğu olarak ekonomik kalkınmanın yanı sıra sosyal kalkınmayı da gelişimlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini söyleyen Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, sergiye katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Alper, 'Ülkemizin sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı kendimize misyon edindik. Geçtiğimiz yıllarda destekçisi olduğumuz 'Feyhaman Duran ve Selim Turan' sergilerimiz büyük ilgi görmüştü. Bu sergilerin devamı niteliğindeki, Türk sanatının önemli ustalarından Avni Lifij. Çağının Yenisi sergisinin kapılarını bugün açıyoruz? dedi. 'AVNİ LİFİJ İLE ORTAK PAYDADA BULUŞUYORUZ?Alper, 'Avni Lifij 1914 Kuşağı'nın en yenilikçi figürlerinden, beni en çok etkileyen yönü teknolojiye olan merakı. Sadece teknoloji değil detaya hakim olması, parçalardan bütüne ulaşması ve bunu yaparken çizim, fotoğraf gibi farklı teknikleri kullanıyor olması çok etkileyici. Döneminin şartlarında o günün en yeni teknolojisi olan fotoğrafçılığa merakı, fotoğraflarını resimlerinde kullanması onun farklılığını gösteren çarpıcı bir örnek. Avni Lifij çok yönlülüğü ve üretkenliği ile zamanın ötesinde bir bakış açısına sahip. Bu yönleriyle aslında bizim 'Yeni Neslin Sabancı'sı' diye adlandırdığımız vizyonumuzdaki ilericilik, yenilikçilik, üretkenlik ruhuyla ortak paydada buluştuğumuza inanıyorum? diye konuştu. Sergiyi desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Alper, 'Sergimizin adı 'çağının yenisi' bu isim hem sanatçıyı hem de her zaman öncü ve örnek olmayı kendine hedef olarak seçmiş olan Sabancı Topluluğu'nu çok net tanımlıyor. Sabancı Holding olarak Hüseyin Avni Lifij'in Türkiye'deki ilk kapsamlı sergisinin destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz? ifadelerini kullandı. DR. ÖLÇER: AVNİ LİFİJ'İN YAŞAMI YOKSULLUKLARLA DOLUSanatçıyı bütün yönleriyle ve yaratığı eserleriyle sergilemeyi amaçladıklarını söyleyen SSM Müze Müdürü Dr. Nazan Ölçer ise, sergide 800'ün üzerinde eser olduğunu belirtti. Dr. Ölçer, 'Bu eserlerin bazıları büyük portreler, bazıları eski çizimler, not defterleri hepsi onu anlatan, onunla yaşamış malzeme. Avni Lifij sanat eğitimi görmeden yeteneğine güvenerek ortaya çıkmış bir sanatçı. Yaşamı büyük yoksulluklarla dolu. Sanat okuluna gidemiyor ama merakından küçük, özel gözlemlerle kendisini geliştirmeye çabalıyor ve büyük bir yetenek olduğu da şüphesiz' dedi.ÇAĞININ ÖTESİNE UZANAN BİR SANATÇI Sanatçının çok alanda yetenekli olduğunu ifade eden Dr. Ölçer, Lifij'in Fransızca ve resim dersleri verdiğini söyledi. Lifij'in erken yaşta hayatını kaybettiğini aktaran Dr. Ölçer, 'Geri de bıraktığı eserler bize çağının ötesine uzanan, zamanın önünde yarışan bir kişiyi tanıtıyor. İyi bir ressam, her anı resimle geçen, cebinde devamlı resim defterleriyle gezip her anı kaydeden sonra onu tablolarına taşıyan, ders veren bir öğretmen. Çok iyi bir fotoğrafçı, ressam olmasa fotoğrafçı kişiliği de günümüzde önem taşırdı. Bazen fotoğrafçılığı, tekniği resimlerine dayanak yapıyor. Çekinmeden pek çok alanda Milli eğitim Bakanlığı'na yazdığı yazıları var. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'e bile yazdığı mektubun taslağını bulduk. Atatürk'e sanat eğitiminin, milli eğitimin nerelere gideceğini ve yollarını anlatan yazıları var' diye konuştu. Avni Lifij Çağının Yenisi sergisi 15 Ekim ? 12 Ocak 2020 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

