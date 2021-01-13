AVM'lere 20 yaş altı girebiliyor mu? 20 yaş altı AVM'lere girebiliyor mu? AVM'lere girişte yaş kısıtlaması var mı?
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AVM'lere 20 yaş altı girebiliyor mu? 20 yaş altı AVM'lere girebiliyor mu? AVM'lere girişte yaş kısıtlaması var mı?

13.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:52
AVM'lere 20 yaş altı girebiliyor mu? 20 yaş altı AVM'lere girebiliyor mu? AVM'lere girişte yaş kısıtlaması var mı?

AVM'lere 20 yaş altı girebiliyor mu? 20 yaş altı AVM'lere girebiliyor mu? AVM'lere girişte yaş kısıtlaması var mı? 20 yaş ve altı saat kaçta sokağa çıkacak? 20 yaş ve altı otobüse binebilir mi? 20 yaş ve altı saat kaçta sokağa çıkacak?

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs vaka oranlarının önüne geçmek adına Kabine toplantısından çıkan kararlar doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü ile 20 yaş altı seyahat kısıtlaması gibi tedbirleri 81 ile bildirdi. Buna göre, 20 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? AVM'lere 20 yaş altı girebiliyor mu? 20 yaş altı AVM'lere girebiliyor mu? AVM'lere girişte yaş kısıtlaması var mı?20 yaş ve altı otobüse binebilir mi? İşte detaylar haberimizde...

AVM'LERE 20 YAŞ ALTI GİREBİLİYOR MU?

Genelge incelendiğinde, AVM'lere girişte bir yaş sınırlaması görülmüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olunan saatlerde AVM'lere girebilir.

20 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası vatandaşlar, sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs ) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek. Öte yandan 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında ebeveynleri, veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

20 YAŞ ALTI GENÇLER SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKACAK?

14 Kasım'da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,20 yaş altı gençlerin saat 13.00 ila 16.00 arasında sokağa çıkacağını ilan etti. Bu saatler sadece hafta içi geçerli olacak. Hafta sonu tüm vatandaşlara yasak durumda.

20 YAŞ ALTI CAFELERE GİREBİLİR Mİ?

Kasım ayında Bakanlar Kurulu kararı ile cafe ve restoran tarzı yerler kapatıldı.

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