Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih

Enfeksiyon hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'lerin 11 Mayıs'ta yeniden açılması kararının diğer normalleşme kararlarına göre en riskli tercih olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından normalleşme adımlarını açıkladı. Bu normalleşme adımlarından en dikkat çekenlerinden biri 11 Mayıs itibariyle alışveriş merkezlerinin açılmasına yönelik adımdı. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu adımın, diğer normalleşme kararlarına göre en riskli tercih olduğunu söyledi ve sürecin çok iyi izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuk olduğu CNN Türk yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımlarını değerlendirdi...

"BU DÖNEM EN KRİTİK DÖNEM"

Normalleşme dönemi için "Bu dönem en kritik dönem" diyerek söze başlayan Prof. Ceyhan, bu adımlara virüsün ne cevap vereceğinin zaman için yavaş yavaş görüleceğini söyledi.

65 Yaş üstü ve 20 yaş altının dışarı çıkması ile berber, bakkal gibi küçük işletmelerin açılmasının riski en düşük yöntemler olduğunun altını çizen Ceyhan, AVM'lerin açılmasına ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. Ceyhan şunları söyledi:

"Ama AVM'lerin açılması riski yüksek bir yöntem. O yüzden oraya çok dikkat etmeliyiz. Oradan ne cevap geleceğini yakından izlemeliyiz. Testlerle tepsit edemediğimiz ki, New York'ta yapılan bir çalışma bunun tespit edilenin 10 katı olduğunu gösteriyor. İsveç'teki rakam yine on katı olduğunu gösteriyor. Türkiye'de şu anda 60 bin aktif hasta olduğunu düşünürseniz, bunun on katı kadar da virüsü bulaştıracak insan olduğunu düşünürseniz, çok dikkatli olmalıyız. AVM'ye gittiğimizde kaç kişi ile temas edeceğimiz ve bu kişilerden kaçının virüs taşıdığını bilmiyoruz."

"ÇOK DAHA DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bundan sonra çok daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, "Şimdi burada, salgının birinci döneminde alınan tedbirlerden çok daha fazlası gerekiyor. Biz bu tedbirleri aldığımızda insanlar evlerde izoleydi. Daha kolaydı işimiz. Sadece dışarıya çıkan yüzde 10'luk kesimi kontrol yeterliydi. Şimdi daha fazla insanı kontrol etmek zorunda kalacağız. Yapılacak bir hata bizi olayın başına götürebilir. Bunu yaşayan Japonya, Singapur gibi ülkeler oldu. Bizimle birlikte başka Avrupa ülkeleri de tedbirleri yavaş yavaş kaldırıyor. Orada da ne olduğunu göreceğiz. Bugüne kadar tedbirlere uyumumuzun katbekat fazlasını uygulamalıyız. Bu zor bir dönem olacak" şeklinde konuştu.

"YAŞLILARIN SOKAĞA ÇIKMASI İLE AVM'LERİN AÇILMASI ARASINDA ÇOK FARK VAR"

AVM'lerin tam kapasite ile açılacağını düşünmediğini belirten Ceyhan, "Öyle serbestçe girileceğini sanmıyorum. Maske takılacak, fiziksel mesafe kuralı uygulanacak ama bu AVM içinde nasıl sağlanacak bilmiyorum. Yaşlılara sokağa çıkma izni verilmesi yürümek için ile AVM'lerin açılması arasında çok fark var. Yaşlılar dışarıya çıktığı zaman bunların hepsi temiz virüs açısından. Çünkü 3 defa 14 gün bunlar evlerdeydi, virüs taşımadıkları ortaya çıktı ve açık havaya çıkıyorlar. AVM ise bunun tam tersine kapalı ve havalandırmayla havalandırılan yerler ve havalandırmaların riski artırdığını da biliyoruz. Biz diyoruz ki, 1,5 metre ileriye gider virüs öksürerek, konuşarak, hapsırarak. Havalandırma bunu daha uzaklara götürebiliyor." dedi.

Ceyhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu virüsün sanıldığı gibi koliyle, poşetle, elbiseyle, ayakkabıyla bulaşmadığı anlaşıldı. Öyle olsaydı bunun onlarca katı hastamız olurdu.

Burada bulaşma direkt solunum yoluyla. Market alışverişlerinde çok titizlenmeye gerek yok. Ama tüm bunlar içinde en riskli ve en dikkat edilmesi gereken AVM'ler diye düşünüyorum."