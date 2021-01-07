AVM açılış kapanış saatleri ne zaman? AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri genelgesi nedir?
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AVM açılış kapanış saatleri ne zaman? AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri genelgesi nedir?

07.01.2021 11:38 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:42
AVM açılış kapanış saatleri ne zaman? AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri genelgesi nedir?

AVM açılış ve kapanış saati, yeni korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, AVM'lere yönelik denetimlerde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamaları kontrol edilecek. Peki AVM açılış kapanış saatleri ne zaman? AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

AVM açılış ve kapanış saati, yeni korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, AVM'lere yönelik denetimlerde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamaları kontrol edilecek. Yeni tedbirler kapsamında, AVM içindeki kafe, restoran ve lokantalar da İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) genelgesi kapsamında, 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" şeklinde hizmet verecek. Peki AVM açılış kapanış saatleri ne zaman? AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri genelgesi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AVM AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ NE ZAMAN?

Yayinlanan genelgeye g,re Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler,

Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.

AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, söz konusu yerlerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenleri de kaldırıldı

Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandıracak.

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