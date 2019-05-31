Avlu'da firar var! Avlu 44. (sezon finali) yeni bölüm yayınlandı! Avlu son bölüm izle

Avlu dizisi son bölümüyle Perşembe akşamı ekranlara geldi. Kudret'ten intikamını alan Deniz ile Azra artık yolun sonun a gelmiştir. Ancak Deniz hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşır. Avlu dizisinin 24. bölümünde neler oldu? Avlu son bölüm. Avlu 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Avlu dizisi hakkında merak edilenler…

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45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Perşembe akşamları ekranlarda fırtınalar gibi esen Avlu dizisi yine izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Zerrin ile Kudret için son gelmiştir. Pelin ise Kudret tarafından öldürülür. Azra ile Deniz ise artık Avlu'da kalamaz. Sezon finali yapan dizinin yeni sezonundan fragman yayınlanmadı. Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

24. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İsyanın seyri değişirken, Kudret, Avlu'da artık iktidarın kendisinde olduğunu ilan eder. Güç gösterisini sürdüren Kudret, soluğu Deniz'in koğuşunda alır. Bu sırada Zerrin'in akli dengesinin yerinde olmadığı kanısına varan savcı, onu hastaneye yatırmaya karar verir. Böylelikle savcı, sorunun çözüldüğünü belirterek diğer mahkumların bırakılması emrini verir. Deniz ve diğerleri derin bir nefes aldığı sırada Kudret ve adamlarının silahlı bir şekilde Deniz ve Azra'nın koğuşuna ilerlediğini, Zerrin'in odasında kilitli kalan Pelin görür.

KUDRET, PELİN'İ ÖLDÜRÜR

Denizlerin koğuşuna gelen Kudret, silahı Zerrin'e çevirerek herkesi şaşkınlık içerinde bırakır ve sonuç olarak Zerrin'i vurur. Öte yandan Deniz ile Azra'nın Kudret ile hesaplaşması bitmemiştir. Kudret, Deniz, Azra ve diğerlerinin gözü önünde Pelin'i öldürür. İkili, Kudret'in yanına giderek büyük bir kavga gerçekleştirirler. Kudret'i çok fena hırpalayan Deniz, onu üst katın korkuluklarından aşağı bırakır.

AZRA İLE DENİZ FİRAR EDER

Deniz Azra ve diğerleri, kazdıkları tünelden firar ettikleri sırada yaralı olan Oğuz, tüneldeyken hayatını kaybeder. Bu sırada kanalizasyona bağlanan tünelde bir patlama meydana gelir. Deniz ile Azra son anda tünelden çıkarlar ancak Oğuz yoktur.