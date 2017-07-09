Avcıların Vurduğu Yaralı Yaban Domuzu, Tarlada Zihinsel Elgelli Gence Saldırdı

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, avcılar tarafından vurulan yaralı domuz, mısır tarlasında zihinsel engelli 27 yaşındaki Cemal Karaca'ya saldırarak yaraladı.



Bergama'nın kırsal Yukarıada Mahallesi'nde Şifaye Karaca ve Mustafa Karaca çifti dün saat 13.00 sıralarında, zihinsel engelli oğulları Cemal Karaca'yı da yanlarına alarak mısır tarlasına gitti.. Anne ve babası tarlada çalışırken kenarda bekleyen Cemal Karaca'ya avcılar tarafından vurulduğu sanılan yaralı bir yaban domuzu saldırdı. Engelli gencin çığlıkları üzerine domuzu fark eden tarlada çalışanlar yardıma koştu. Zihinsel engelli Cemal Karaca'yı sol bacağından yaralayan yaban domuzu, tarladakilerin müdahalesiyle kaçtı.



Cemal Karaca, hemen bir araçla Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. - İzmir