Son dakika haberleri | Avcılar'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü
Son dakika haber: AVCILAR'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü, 3'ü tedaviye alındı.
HAYKURDER üyesi Dilek Özkan, "Geç saatlerde, arkadaşlarım Avcılar Tahtakale'de 4 köpeğin zehirlendiğini ve can çekiştiğini söyledi. Bunun üzerine ilk olarak belediye ekiplerine ulaşmaya çalıştık ama maalesef uzun süre ulaşamadık. Hayvanlardan bir tanesinin durumu ağırlamıştı. Hayvanların, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne sevkini istedik. Ona da muhalefet ettiler ve bakımevine göndereceklerini söylediler. Bakımevinde hayvana yapılacak müdahaleler için çok kısıtlı imkanlar var. Buraya götürmemekte ısrarcı oldular. Hayvanlar önce bakımevine alındı. Gecikmeler yüzünden hayvanlardan bir tanesi hayatını kaybetti. Üç tanesinin durumu iyi" dedi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı