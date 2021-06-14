Son dakika haberleri | Avcılar'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Avcılar'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü

Son dakika haberleri | Avcılar'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: AVCILAR'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü, 3'ü tedaviye alındı.

AVCILAR'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü, 3'ü tedaviye alındı. Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarını besleyen çevre sakinleri, dün akşam bir çöp kutusunun yanında 4 köpeğin hareketsiz yattığını fark etti. Köpeklerin nefes almakta zorlandıkları ve ağızlarında köpükler çıktığı görülünce durum, Avcılar Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirildi. Gelen ekipler, 4 köpeği yaptıkları ilk müdahalenin ardından Avcılar Belediyesi'ne bağlı bakımevine götürdü. Ancak durumu ağırlaşan 1 köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 köpek ise tedaviye alındı. Köpeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAYKURDER üyesi Dilek Özkan, "Geç saatlerde, arkadaşlarım Avcılar Tahtakale'de 4 köpeğin zehirlendiğini ve can çekiştiğini söyledi. Bunun üzerine ilk olarak belediye ekiplerine ulaşmaya çalıştık ama maalesef uzun süre ulaşamadık. Hayvanlardan bir tanesinin durumu ağırlamıştı. Hayvanların, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne sevkini istedik. Ona da muhalefet ettiler ve bakımevine göndereceklerini söylediler. Bakımevinde hayvana yapılacak müdahaleler için çok kısıtlı imkanlar var. Buraya götürmemekte ısrarcı oldular. Hayvanlar önce bakımevine alındı. Gecikmeler yüzünden hayvanlardan bir tanesi hayatını kaybetti. Üç tanesinin durumu iyi" dedi.


- İstanbul
Son dakika haberleri | Avcılar'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü
Son dakika haberleri | Avcılar'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü
Son dakika haberleri | Avcılar'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü
Son dakika haberleri | Avcılar'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü
Son dakika haberleri | Avcılar'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Boris Johnson Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Selma Ergeç Hande Ataizi Kerimcan Durmaz Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Avcılar'da zehirlendikleri iddia edilen 4 köpekten biri öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:49:09. #1.15#

title