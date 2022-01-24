Avcılar'da  'Hayır Çarşısı'nı soydular

AVCILAR Engelliler Derneği'nin (AVENDER), hayırseverlerin desteği ile engelli ve ihtiyaç sahiplerine başta giysi olmak üzere çeşitli malzemeleri dağıttığı 'Hayır Çarşısı'na sabaha karşı duvarı kırarak giren iki hırsız, bazı giysi ve malzemelerin yanı sıra camekanı çaldı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR Engelliler Derneği'nin ( Avender ), hayırseverlerin desteği ile engelli ve ihtiyaç sahiplerine başta giysi olmak üzere çeşitli malzemeleri dağıttığı 'Hayır Çarşısı'na sabaha karşı duvarı kırarak giren iki hırsız, bazı giysi ve malzemelerin yanı sıra camekanı çaldı. Dernek Başkanı Ahmet Halit Vardar, hırsızlığa isyan etti.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki D-100 Yan Yol üzerinde altı ay önce AVENDER tarafından kiralanan bir işyerinin olduğu bina kentsel dönüşüm kapsamında kısa süre önce boşaltıldı. Sadece 'Hayır Çarşısı' olarak kullanılan camekanlı dükkanın bulunduğu binaya dün saat 05.00 sıralarında motosikletle gelen iki kişi hayır için malzemelerin bulunduğu dükkanın duvarını balyozla kırarak içeri girdi. İçeride işlerine yarayabilecek 50 kadar yeni kot pantolon ve bazı giysilerin yanı sıra eşofman ve hasta bezi torbalarının yanı sıra engellilerin el işi, göz nuru dökerek yaptıkları bazı takıları da çaldı. Arkasında sepet bulunan motosiklete yerleştirilen malzemeler üç sefer yapılarak çalındı. Bir şüpheli çalınan eşyaları götürüp geri dönerken, 'Hayır Çarşısı'nda değerli malzeme arayan diğer arkadaşı son olarak alüminyum camekanı tekmelerle yerinden söktükten sonra parçalara ayırdı. Yoldan geçen birkaç kişinin fark etmediği hırsızlık gün ağarınca ortaya çıktı. İhbar üzerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi AVENDER Hayır Çarşısı'nda parmak izi çalışması yaptı.

"53 YAŞINDAYIM, HIRSIZLIĞIN BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

"BURADA ÇOK ÖZEL İNSANLARA HİZMET EDİLİYOR"

Dernek gönüllülerinden Özgül Ozkan, hırsızlığı büyük bir terbiyesizlik olarak nitelendirirken, "Hayır çarşısına bunu yapanlara yazıklar olsun" dedi. Diğer gönüllü Mehmet Ali Kayadibi de yıllardan bu yana engellilere hizmet için gönüllü çalıştıklarını hatırlatırken, "Bu manzara karşısında şok olduk. Burada çok özel insanlara hizmet ediliyor. O insanların hakkını gasp ettiler. Bizlerin emeği önemli değil. Belki çoluk çoçuğuna kıyafet alamayanların hakkını çaldılar. Belki bir engelli kardeşimizin bastunu tekerlekli sandalyesini çaldılar. O İnanın ağlamak üzereyim bu yapılmaması gerek" dedi.