Avcılar'da pazar denetimleri

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın tam kapanma sürecinde semt pazarlarına haftada 1 günlüğüne izin vermesinin ardından Avcılar'daki semt pazarında denetimler yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın tam kapanma sürecinde semt pazarlarına haftada 1 günlüğüne izin vermesinin ardından Avcılar'daki semt pazarında denetimler yapıldı. Denetimlere İlçe Kaymakamı Kemal İnan da katıldı.

Merkez Mahallesi'nde açılan semt pazarında denetimler yapılarak kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Pazarda sürekli sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması gerektiği yönünde anonslar yapıldı. Denetimlere katılarak, pazarcılar ve alışverişe gelenlerle sohbet eden İlçe Kaymakamı Kemal İnan, 17 günlük 'Tam kapanma' döneminde ilk kez geçen cumartesi günü açılan semt pazarlarındaki eksikliklerin bu hafta tümüyle giderildiğini söyledi. İnan, pazarlara giriş ve çıkışların kontrol altında olduğunu, kontrollü olarak girişlerin sağlandığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş