Avcılar'da kardeşini darbederken karnına bıçak saplandı
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Avcılar'da kardeşini darbederken karnına bıçak saplandı

Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci - Haberler | Güncel

AVCILAR'da yaşayan Necmettin Kala, evinden ve dükkanından çıkmasını istediği kardeşi Deniz Kala'yı darbetti.

AVCILAR'da yaşayan Necmettin Kala, evinden ve dükkanından çıkmasını istediği kardeşi Deniz Kala'yı darbetti. Kavga sırasında Deniz Kala'nın elindeki bıçak ağabey Necmettin Kala'nın karnına saplandı. Ağabey hastaneye kaldırılırken, Deniz Kala ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  Olay, dün saat 21.15 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necmettin Kala tapusu kendisine ait olan 2 katlı binada yaşayan kardeşi Deniz Kala ve babası Cemil Kala'nın evden ve dükkandan çıkmalarını istedi. İşe giden Necmettin Kala, kardeşine tehdit mesajları attı. Bir süre sonra binaya gelen Necmettin Kala'ya baba Cemil Kala tepki gösterdi. Sinirlenen Necmettin Kala, eve çıkarak o sırada yemek yapan kardeşini darbetmeye başladı, araya girmeye çalışan babasını da darbetti. Necmettin Kala, saldırdığı anda kardeşinin elindeki bıçak karnına saplandı. Deniz Kala'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan Necmettin Kala hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Abinin şikayetçi olması üzerine Deniz Kala ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"ÖNÜNE GELENİ KIRDI GEÇTİ"

Yaşananları anlatan baba Cemil Kala, "Habersiz arsa aldı, üzerine tapu etti. Beni de şimdi dışarı atıyor. Beni ve oğlumu dışarı atmaya çalışıyor. Dün işten geldi. Ben de kapıda oturuyordum. Niye oturduğumu sordu. Onu beklediğimi ve sürekli oğluma 'Çık dükkandan' diye niye mesaj attığını sordum. O da 'Çıksın' dedi. Ben de 'Nereye çıkacak? Burası benim evimdi, dükkan yaptın' dedim. Ben öyle söyleyince birden parladı içeri girdi. Saldıra saldıra gitti yukarı. Önüne geleni kırdı, geçti. Benim küçük oğlum yatarak, yemek yapıyordu. Bıçak da yanındaydı. Vurmaya başladı. Oğlum da 'Vurma vurma, niye vuruyorsun' diye bağırdı. Biz araya girmeye çalıştık, bizi de itti. Ben 85 yaşındayım. Benim yüzüme vurdu, elime vurdu. Karısını kapıya attı. Kapı kapandı. Daha sonra kapıya tekme attı, o da suratıma düştü. 3 tane dikiş atmışlar" dedi.

"NEREYE GİDERSEN GİT' DİYOR"

Necmettin Kala'nın kendisi ve küçük oğlunu evden atmaya çalıştığını söyleyen Cemil Kala, "Ben kızlarımla çalışıyordum. İki tane atölyemi zorla sattı. 'Atölye çalışmıyor' deyip satıyor. Sonra gelip bu arsayı alıyor. Bizim de haberimiz yoktu. Hepimizi dolandırdı. Başka kalacak yerimiz yok. 'Gideceksiniz, burası benim' diyor. 'Nereye gideceğiz?' diye sorunca öz oğlum 'Nereye gidersen git' diyor " ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf)


- İstanbul
Avcılar'da kardeşini darbederken karnına bıçak saplandı
Avcılar'da kardeşini darbederken karnına bıçak saplandı
Avcılar'da kardeşini darbederken karnına bıçak saplandı
Avcılar'da kardeşini darbederken karnına bıçak saplandı
Avcılar'da kardeşini darbederken karnına bıçak saplandı
Avcılar'da kardeşini darbederken karnına bıçak saplandı
Avcılar'da kardeşini darbederken karnına bıçak saplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci

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