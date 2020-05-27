AVCILAR'DA İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AVCILAR'DA İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU

AVCILAR'da bir binadaki balkonda mahsur kalan kumru, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

27.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:21

AVCILAR'da bir binadaki balkonda mahsur kalan kumru, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Cihangir Mahallesi'ndeki Parlak Sokak'ta oturanlar, bir binanın 3'üncü katındaki Fransız balkonda mahsur kalan, uzun süre kanat çırpmasına rağmen çıkamayan kumruyu görünce kurtarılabilmesi için itfaiyeyi aradı. Kısa sürede merdivenli araç ile gelen itfaiye erlerinden ikisi, balkona ulaştı. İtfaiye erlerinden biri arkadaşının desteği ile balkona uzanarak, çırpınmaktan gücü tükenmek üzere olan kumruyu avucunun içerisine alarak indirdi. Kanatlarında yara veya ezik bulunmadığı tespit edilen minik kuş, itfaiye eri tarafından havaya bırakıldı. Kuş kısa süre uçtuktan sonra bir yerde durarak dinlenirken, çevredeki binalarda bulunanlar itfaiye erlerini alkışladı.

Avcılar'daki Merkez Mahallesi'nde kısa süre önce bir başka kumru yine Fransız balkonda mahsur kaldıktan 1 gün sonra fark edilerek yine çağrılan itfaiye erleri tarafından kurtarılmıştı.

AVCILAR'DA İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var Haber
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara 'Balık yiyin' çağrısı yaptı
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara "Balık yiyin" çağrısı yaptı
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Bülent Kuşoğlu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan İrem Derici Bergüzar Korel Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Arda Turan Ergin Ataman Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Dha Genç Bursa Instagram
Şu an buradasınız: AVCILAR'DA İTFAİYEDEN KUŞ KURTARMA OPERASYONU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 17:22:59. #1.14#
title