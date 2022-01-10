Avcılar'da inşaat alanında göçük

Avcılar'da bir inşaat alanında çalışan iki işçi göçük altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'taki bir inşatta göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan işçilerden ikisi göçük altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri enkazdan çıkarılırken, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.