AVCILAR'DA FİLİSTİN GELENEKLERİNE UYGUN KILIÇLI GELİN UĞURLAMA TÖRENİ - Haberler
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AVCILAR'DA FİLİSTİN GELENEKLERİNE UYGUN KILIÇLI GELİN UĞURLAMA TÖRENİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMERİKA'da görevli Filistinli doktor ile Türkiye'de üniversitede okuyan vatandaşı genç kızın Avcılar'daki düğününde geleneklere uygun kılıçlı gelin uğurlaması yapıldı.

AMERİKA'da görevli Filistinli doktor ile Türkiye'de üniversitede okuyan vatandaşı genç kızın Avcılar'daki düğününde geleneklere uygun kılıçlı gelin uğurlaması yapıldı.

Amerika'da doktorluk yapan Filistinli Hamza Abu Danhash, Filistin Ordusu'ndan emekli olduktan sonra İstanbul Avcılar'a yerleşen üst düzeydeki bir subayın kızı olan Ridana Balher ile evlenmeye karar verdi. İki ailenin de bu evliliğe onay vermesiyle Avcılar'da Filistin geleneklerine uygun düğün yapıldı. Özel bir üniversitede öğrenim gören Ridana Balher'in gelin olarak çıkacağı Merkez Mahallesi'ndeki evinin önünde Filistin geleneklerine uygun ikisinin ellerinde kılıç bulunan darbuka ve def çalan müzik ekibi uğurlama töreni yaptı. Konfetilerin atıldığı sokaktan yükselen Arapça şarkılar ve Filistin geleneklerine uygun gelin uğurlama komşuların da ilgisini çekti. Çiftin yakınlarından Dr. Anas Jazzar, ülkelerinden binlerce kilometre uzakta olmalarına rağmen Filistin geleneklerini sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Oluşturulan gelin konvoyu eşliğinde Firuzköy Mahallesi'nde Küçükçekmece Gölü yakınlarındaki kır bahçesine giden çiftin düğünü yapıldı. Pasta kesen çift, davetlilerle birlikte saatlerde dans ederek yerlerinde duramadı. Çiftin iki ay Türkiye'de yaşadıktan sonra Amerika'ya yerleşecekleri ifade edildi.

AVCILAR'DA FİLİSTİN GELENEKLERİNE UYGUN KILIÇLI GELİN UĞURLAMA TÖRENİ

AVCILAR'DA FİLİSTİN GELENEKLERİNE UYGUN KILIÇLI GELİN UĞURLAMA TÖRENİ

AVCILAR'DA FİLİSTİN GELENEKLERİNE UYGUN KILIÇLI GELİN UĞURLAMA TÖRENİ

AVCILAR'DA FİLİSTİN GELENEKLERİNE UYGUN KILIÇLI GELİN UĞURLAMA TÖRENİ

AVCILAR'DA FİLİSTİN GELENEKLERİNE UYGUN KILIÇLI GELİN UĞURLAMA TÖRENİ

AVCILAR'DA FİLİSTİN GELENEKLERİNE UYGUN KILIÇLI GELİN UĞURLAMA TÖRENİ

AVCILAR'DA FİLİSTİN GELENEKLERİNE UYGUN KILIÇLI GELİN UĞURLAMA TÖRENİ

AVCILAR'DA FİLİSTİN GELENEKLERİNE UYGUN KILIÇLI GELİN UĞURLAMA TÖRENİ
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Haber: AVCILAR'DA FİLİSTİN GELENEKLERİNE UYGUN KILIÇLI GELİN UĞURLAMA TÖRENİ - Haberler
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