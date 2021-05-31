Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü

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Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 15 yaşındaki genç ile 19 yaşındaki Olcay Tokat hayatını kaybetti.

Avcılar Ambarlı Alt Geçidi'nde saat 17.00 sıralarındameydana gelen kazada, Olcay Tokat (19) kullandığı 34 RC 5269 plakalı motosikletiyle alt geçitteki viraja girdi. Tokat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, motosiklet devrildi.

2 GENÇ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Motosikletin üzerindeki Tokat ve arkasında yolculuk yapan F.Ş., (15), yere düşerek sürüklenmeye başladı. Kazayı görenler olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE, ARKASINDAKİ GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan 15 yaşındaki F.Ş.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Olcay Tokat ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan F.Ş. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı