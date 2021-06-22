3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor
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3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor

3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da boşandığı eşi Kader Kocayemiş tarafından sokak ortasında bacağından 4 kurşunla vurularak yaralanan Gönül Ayvacıoğlu, tedaviye alındığı hastanede DHA'ya konuştu.

AVCILAR'da boşandığı eşi Kader Kocayemiş tarafından sokak ortasında bacağından 4 kurşunla vurularak yaralanan Gönül Ayvacıoğlu, tedaviye alındığı hastanede DHA'ya konuştu. Eski eşinin evli oldukları dönemde de kendisini kurşunladığını anlatan Ayvacıoğlu, "10 gün önce bir bidon kezzapla geldi. KADES'i aramasaydım beni kezzapla yakacaktı" dedi.

Olay, dün, Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde yaşandı. Beraberindeki bir kadın ile sokakta yürüyen 43 yaşındaki Gönül Ayvacıoğlu'nu eski eşi Kader Kocayemiş, tabancayla peş peşe 4 el ateş ederek bacaklarından vurdu. Ayvacıoğlu ile saldırgana karşı koymayan çalışan beraberindeki kadın yere düştü, Kader Kocayemiş ise kaçtı. Yaralı Gönül  Ayvacıoğlu, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süre yakalanan 50 yaşındaki saldırgan ise, bugün adliyeye sevk edildi.

YAŞADIKLARINI DHA'YA ANLATTI

Geçirdiği ameliyatın ardından hastanede tedavisi devam eden 2 çocuk annesi Gönül Ayvacıoğlu'nun vücuduna isabet eden kurşunların çıkarılamadığı öğrenildi. Hastane odasında DHA muhabirine konuşan Ayvacıoğlu, "Bu benim ikinci vurulmam. 2018 yılında da bir alışveriş merkezinin önünde üç el ateş etti, ikisi bacağıma isabet etti. Komple kalça kemiğim parçalandı. Bir baştan bir başa platin var. Bir kurşun hala bacağımda duruyor. Onun üstüne yine vuruldum. Yine kurşunlandım, yine kurşun doluyum. Serbest bırakıldıkça yapıyor" dedi.

"YİNE KURŞUNLANDIM, YİNE KURŞUN DOLUYUM"Çiçekçilik yapan eşinden 2019 yılında boşandığını daha sonra başka biriyle dini nikahla evlendiğini kaydeden Gönül Ayvacıoğlu, "On gün önce bir bidon kezzapla geldi. Ben onu fark etmeseydim, KADES'i aramasaydım beni kezzapla yakacaktı" diye konuştu. 

"BEN ANNEMİN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM"Çiftin kızı Gülsüm Matya da "Babam ikinci kez annemi vuruyor. Ben, annemin ölmesini istemiyorum. Bu ikinci oluyor, kadınlar ölmesin. Annemin sakat kalma ihtimali var" ifadelerini kullandı.

"EVLİLİKLERİ DEVAM EDERKEN DE ŞİDDET UYGULUYORDU" Gönül Ayvacıoğlu'nun ağabeyi Mustafa Yorgun ise, "İkinci kez oldu, daha önce de vurdu. Evliliklerinde de darp ediyordu. Gönül idare ediyordu. Biz de konuşuyorduk. Bize de hakaret ediyordu. Kader kardeşimi, boşadı. O dönem Gönül, iki sene bende kaldı. Gönül evlendi, Kader'in zoruna gitti. 'Ben Gönül'ü öldürmeden cezaevine girmeyeceğim' diyor" şeklinde konuştu. 

 


3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor
3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor
3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor
3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor
3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor
3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor
3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor
3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor
3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor
3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor
3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor
3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor
3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor
3 yıl önce yine kurşun yağdırmış; Serbest bırakıldıkça yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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