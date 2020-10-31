Depreme hazırlık toplantısında depreme yakalandılar
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Depreme hazırlık toplantısında depreme yakalandılar

31.10.2020 14:32 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:46

İstanbul Avcılar'da 'Hayat Kurtarma Hareketi' adını verdiği kentsel yenilenme çalışmalarını başlatan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Avcılarlı müteahhitlerle yaptığı toplantı sırasında depreme yakalandı.

Korona virüs önlemleri kapsamında dijital ortamda gerçekleşen Müteahhitlerle Kentsel Dönüşüm Toplantısı İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yarıda kesildi.

"KENTTE NE VAR NE YOK BAKMAM LAZIM"

Deprem esnasından katılımcıları sakin olmaya davet eden Hançerli, "Toplantıya daha sonra devam edelim. Benim kentte ne var ne yok bakmam lazım. Siz dilerseniz toplantıya devam edebilirsiniz fakat benim Avcılar'da depremin bir etkisi olup olmadığını incelemem lazım.' dedi.

Online toplantıya katılanların deprem anında yaşadıkları anbean ekrana yansıdı.

Depreme hazırlık toplantısında depreme yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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