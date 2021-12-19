Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçradı

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Avcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın yandaki 2 binaya sirayet etti. Çatıyı saran alevler ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı bir binanın çatı katında bulunan soba borusunda yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler, yandaki diğer 2 binaya sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü. Olay sırasında dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Alevler içinde kalan çatı cep telefonu kamerasına yansıdı

Alevlerin çatıyı tamamen sardığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yangının büyüyerek çatıyı sardığı, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği görülüyor.

"Yangın sırasında, ikişer ikişer dört çocuğu aşağı indirdim"

Yangın sırasında binada mahsur kalanları kurtardığını ifade eden Ferhat Sezginoğlu, "Karşı binada oturuyordum. Yangının çıktığı sırada ses duyduk. Camdan baktığımda binanın çatı katı yanıyordu. Hemen gittim, ikişer ikişer 4 çocuğu aşağı indirdim. Binadaki diğer vatandaşlar da aşağı indi. Daha sonra 2 binaya da sıçradı. Can kaybı ve yaralı yok. Sadece bir kişi dumandan etkilendi. Yangın sobadan kaynaklandı. Çatı katındaki bacadan çıkıyordu ateşler" dedi.

Yangını gören mahalle sakini Hikmet Aras ise, "Dışarı çıktık. 3 tane binanın çatısı yanıyordu. 5-6 tane itfaiye geldi. Yangın sobadan çıktı. Can kaybı yok. 1-2 Yaralı var. Onları da ambulans götürdü" diye konuştu. - İSTANBUL

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