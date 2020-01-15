Avcılar'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Avcılar'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Avcılar'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

15.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:43
Avcılar'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde Ekrem ve kardeşler, Celal Gürkan Özdemir ile 300 lira alacağı nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, Yıldırım kardeşleri bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım kardeşleri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olay yerini şeritle çevirdi.

Zanlı Özdemir, olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Avcılar'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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