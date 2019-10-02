Avatar'da oynamayı reddeden ünlü oyuncu Matt Damon, 250 milyon dolar kaybettiğini söyledi

02.10.2019 17:15

Yıldız oyuncu, sonradan Sam Worthington tarafından canlandırılan Jake Sully rolü için yönetmen James Cameron kendisine teklifte bulunduğunda, aynı zamanda filmden elde edilecek karın yüzde 10'unun da önerildiğini söyledi.

OYNASAYDI 250 MİLYON DOLA KAZANACAKTI

Avatar 2009'da dünya genelinde 2,79 milyar dolarlık (yaklaşık 16 milyar TL) gişe hasılatı elde etti. Bu durumda Damon teklifi kabul etseydi 250 milyon dolardan fazla kazanç sağlayabilecekti. Damon'un sözünü bitirmesi üzerine röportajı gerçekleştiren Stuart McGurk, "Avatar'ın karının yüzde 10'unu mu önerdi?" diye sordu.

"MASADA DİĞER AKTÖRLERDEN DAHA FAZLA PARA BIRAKTIM"

Damon şöyle yanıt verdi: Kayıp Umutlar'ı (Promised Land) yazarken John Krasinski'ye bunu anlattığımda 'Ne?' dedi. Sonra da ayağa kalkıp mutfakta dolanmaya başladı. 'Pekala' dedi. Pekala. Sonra dedi ki, "Bu filmde oynasaydın hayatında hiçbir şey farklı olmazdı. Tabii bir tek şu fark ederdi, bu konuşmayı uzayda yapıyor olurduk. Yani, evet. Gerçekten de masada tüm diğer aktörlerden daha fazla para bıraktım. Berbat bir şey ve hala acımasız geliyor. Ama çocuklarımın karnı tok. İdare ediyorum.

DİĞER FİLMLERİYLE ÇAKIŞMIŞTI

Oyuncu daha önce, rol aldığı Son Ültimatom (The Bourne Ultimatum) ve Yeşil Bölge (Green Zone) filmleriyle takvim çakışması sebebiyle Avatar'ı geri çevirdiğini açıklamıştı.