Av mevsiminin başlamasını pasta keserek kutladılar

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Tatkavaklı Avcılar Kulübü, av mevsiminin başlamasını pasta keserek kutladı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Tatkavaklı Avcılar Kulübü, av mevsiminin başlamasını pasta keserek kutladı.

Kara avcılığında 2021-2022 dönemi 21 Ağustos tarihinde başladı.Tatkavaklı Avcılık Kulübü üyeleri de bir araya gelerek, yeni dönemin kazasız geçmesi dileğiyle pasta kesti. 1971 yılında kurulan ve bugün 500' yakın üyesi bulunan Tatkavaklı Avcılık Kulübü Başkanı Zafer Efe, av döneminin bütün bölgelerde 21 Ağustos 2021 tarihi itibariyle bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başladığını söyledi.

Zafer Efe, "Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini il şube müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir.

Avcıların Merkez Av Komisyonunun Resmi gazetede yayımlanan 20 sayılı kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usüllerine uymaları mecburidir" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı