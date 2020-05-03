AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan "Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası" mesajı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Çomaklı, mesajında, Yunus Emre'nin inşa ettiği gönül diliyle, sevgiyi, hoşgörüyü esas alan yaklaşımıyla milli olmayı başarırken aynı zamanda evrensele doğru uzanabilmiş, dünyada sevgi, hoşgörü ve insanlık denince akla gelen ilk isimlerden biri olduğunu belirtti.

"Kadim medeniyetimizin ve kültürümüzün, uygarlığın beşiği olma vasfıyla dünyaya armağan ettiği en büyük değerlerden birisi, kuşkusuz Yunus Emre'dir." ifadesini kullanan Çomaklı, mesajını şöyle sürdürdü:

"13. yüzyılda Eskişehir'de doğan Yunus Emre'nin İslam tasavvuf geleneği ile beslenen dizeleri, ölümünün ardından geçen 700 yıldan fazla zamana rağmen hala yüce milletimizin belleğinde ve kalbinde müstesna bir yere sahiptir. 7'den 70'e, herhangi bir bakış açısı veya ideoloji farkı olmadan herkesin sahiplendiği bu kültür abidesi bilge şair, milli kimliğimizi oluşturan temel değerlerden biri haline gelmiştir."

Prof. Dr. Çomaklı, Yunus Emre'nin Anadolu'da Moğol tehdidinin devam ettiği bir zamanda, zor şartlar altında yetişmesine rağmen hayata, dünyaya, insana ve evrene dair üstün kavrayışa ulaşmayı, tek bir mısra ile onlarca kitap dolusu sözden daha çok şey anlatmayı başarabildiğini vurguladı.

Yetiştiği toprakların dilini sahiplenen Yunus Emre'nin, bu dille ne kadar güzel eserler verilebileceğini herkese kanıtladığını vurgulayan Rektör Çomaklı, "Yüzyıllar ötesinden bizlere seslenen bu büyük bilge, oluşturduğu hoşgörü felsefesiyle, maddiyat temelli günümüz dünyasındaki gerçek mutluluğun hoşgörüde ve birbirini sevmekte olduğunu hatırlatmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA