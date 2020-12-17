ATV'nin sevilen dizisinde 18 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı!

Maria ile Mustafa'nın setinde koronavirüs şoku yaşanıyor. Başrol oyuncusu Tamer Levent ve kurgu yönetmeninin de aralarında bulunduğu 18 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Geçtiğimiz günlerde final yapma kararı alan Maria ile Mustafa'nın setinde tam 18 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 KİŞİ COVİD-19'A YAKALANDI

Başrol oyuncusu Tamer Levent ve kurgu yönetmeninin de aralarında olduğu 18 kişinin karantinada oldukları öğrenildi.

EKRANLARA VEDA EDECEK

Çekimleri Kapadokya'da yapılan Maria ile Mustafa, 17'inci bölümüyle ekranlara veda edecek.

Kaynak: Snob Magazin