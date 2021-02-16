ATV Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı hangi kanalda, saat kaçta? Müge Anlı bugünkü programı canlı izleme linki! Arif Verimli ayrıldı mı?

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde Arif Verimli'nin programdan ayrılması merak edildi. Sabah kuşağının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sular durulmuyor! ATV canlı yayın Müge Anlı izlemek için haberimizi takip edebilirsiniz. ATV Müge Anlı canlı yayın izle! Müge Anlı hangi kanalda, saat kaçta? Arif Verimli ayrıldı mı?

Müge Anlı canlı yayın ile hafta içi her gün ATV'de izleyicilerle buluşuyor. Yıllardır çözdüğü esrarengiz olaylar, buluşturduğu insanlar, aydınlattığı cinayetler gibi birçok konuyla Türkiye gündemini sallayan Müge Anlı, son günlerde Davut Kıranlı ve Sevgi Kıranlı olayıyla çalkalanıyor! ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle youtube ve kanal seçeneklerini yazımızda bulabilirsiniz. Peki, Müge Anlı hangi kanalda, saat kaçta?

MÜGE ANLI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 11:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI SEVGİ KIRANLI DAVUT KIRANLI OLAYI NEDİR?

Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddiası kısa süre içerisinde gündeme düştükten sonra vatandaşlar, Davut Kıranlı ve Sevgi Kıranlı olayı nedir? sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

49 yaşındaki 5 çocuk annesi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan ve 3 çocuk babası Muammer Cambaz'a kaçtı. Bulunan Sevgi Kıranlı, canlı yayına telefonla bağlanarak, "Muammer'e kaçtım, aşık oldum" deyince, tüm Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.Geçtiğimiz günlerde canlı yayına çıkan Sevgi Kıranlı, yayına gelen Muammer Cambaz'ın eşi ile tartıştı.Müge Anlı Sevgi Kıranlı olayı nedir? Davut Kıranlı Sevgi Kıranlı olayında son gelişmeler neler?

Muammer Cambaz'ın eşi Semiha Cambaz, Sevgi Kıranlı ile karşılaşmasından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi. Sevgi Kıranlı'nın üzerine yürüyen Semiha Cambaz, "Benim 8 yaşında hasta çocuğumu babasız bıraktın" diyerek, gözyaşlarına boğuldu.

ARİF VERİMLİ AYRILDI MI?

Arif Verimli Müge Anlı'ya katılmamasının ardından açıklama yaptı:

"Dün yapmayı düşündüğüm bu açıklamayı aziz şehitlerimizden daha değerli olmadığı için bugün paylaşıyorum. Sevgilerimle.."