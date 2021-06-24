ATV Müge Anlı canlı bugünkü programı canlı izle! 24 Haziran 2021 izle Müge Anlı canlı izle - 24 Haziran ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı Canlı izle bugün! ATV Müge Anlı canlı izle bugün! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? 24 Haziran Müge Anlı canlı izle!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 24 Haziran 2021 Perşembe ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 24 Haziran 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Haziran 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

TÜM VİDEOLARI GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

23 HAZİRAN 2021 MÜGE ANLI İZLE

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜNDE NELER OLDU?

Müge Anlı, dün Büşra Hanım'ın abisine yayın sonrası sarıldığını ve bir şeyler söylediğini belirtti. Büşra Hanım, abisinden özür dileyip sarılmak için izin aldığını söyledi ve abisini kırdığının farkında olduğundan söz etti. Büşra Hanım, Betül Hanım'ın kuzeni Mehmet Ali Bey'den ve Betül Hanım'ın kardeşi Yılmaz Bey'den şüphelendiğini zira ikisinin de evden çıkmadık diye ifade verdiğini ama sonradan parka çocuk gezdirmeye çıktıklarının belli olduğunu dile getirdi. Hanımefendi, cenaze günü anne babası ile cenaze evine gittiğini, içeri girerken Betül Hanım ile Büşra Hanım'ın konuşmasına şahit olduğunu, Büşra Hanım'ın "Sildin mi, bitti mi" dediğini, Betül Hanım'ın da "Sus herkes duyacak, sessiz ol" dediğini, o sırada kendisinin kapı dinlediğinin fark edildiğini söyledi. Osman Bey, kardeşinin dün söylediği şeyleri hatırlatınca Büşra Hanım bir şey görmediğini sadece öyle düşündüğünü vurgulayıp bu röportaj veren kişinin neden öyle bir şey söylediğini bilmediğini vurguladı. Betül Hanım, hiçbir zaman öyle bir şey yapmadığını, asıl Büşra Hanım'ın öyle şeyleri olduğunu arkadaşlarını bildiğini söyledi. 2 kere telefonunu savcılığa verdiğinden söz eden Betül Hanım, Mehmet Ali Bey doğduğunda kendisinin 11 yaşında olduğunu, onun daha çocuk olduğunu söyledikten sonra Büşra Hanım'ın da dayısının oğlu Sinan ile konuştuğunu ileri sürdü. Büşra'nın şüphelendiği yengesi canlı yayında... Betül Hanım kendi alnının ak olduğunu, kendisinden emin olduğunu, Osman Bey'e defalarca gel konuşalım dediğini dile getirdi. Betül Hanım, cenaze evinde sadece 2 kere Büşra Hanım ile yan yana olduğunu belirtti. Betül Hanım elin erkekleri ile gezenin kendisi olmadığını, kimsenin kendisi hakkında namus iftirası atamayacağını, komşulara da sorulabileceğini dile getirdi. Büşra Hanım kendisinin yanlış anlaşıldığını ifade edince Betül Hanım gayet açık konuşulduğunu belirtti ve eğer kayınpederi kendi ailesinden rahatsız olsaydı söyleyeceğini ifade etti. Müge Anlı da çocuklu bir kadına bu söylenebiliyorsa bir şey biliniyor olmasına dikkat çekti. Büşra Hanım, kendisini yanlış ifade ettiğini, önceden sadece bir ilişkisi olduğunu, diğerleri ile kısa konuşmalar yaptığını söyledi. Betül Hanım ise şimdiki erkeklerin öyle düşünmeyeceğini, belki de Büşra Hanım'a takık birisi olabileceğini vurguladı.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.