ATV Kardeşlerim canlı izle! Kardeşlerim 6. Bölüm yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?

ATV Kardeşlerim canlı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim bugün 6. bölüm yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi 20:00 'da Atv ekranlarında başlayacak. Kardeşlerim canlı izle! Atv canlı izle! Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Kardeşlerim son bölümde neler oldu?

Ahu Yağtu'nun başrollerinde olduğu Kardeşlerim dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kardeşlerim 6. fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 6. bölüm izle!

ATV KARDEŞLERİM 6. BÖLÜM CANLI İZLE!

KARDEŞLERİM 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen bizi eve almadın, kümese attın; kümese!"

"Kalp en çok tutunduğu dala kırılır"

Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırırken, Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasındadır. Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunalır. Aldığı karar, Akif'le Nebahat'ı şok eder. Şengül'ün kurnazlıklarının hedefi ise bu sefer Nebahat'tır. Asiye ile Doruk okulda beraber şarkı söyleyince Harika iyice çileden çıkar ve Asiye'nin üzerine gider. Ömer duruma tepkisiz kalamaz. Aybike'nin eline Harika ile ilgili bir koz geçer ve bu koz Ömer ile Harika'yı karşı karşıya getirirken, Kadir'in Orhan'dan öğrendiği gerçek şok etkisi yaratır.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU

Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatıyor. Dizide; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.

Yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar bu böyle devam eder… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

NGM Yapım'ın imza attığı; yapımcılığını Nazlı Heptürk, yönetmenliğini Serkan Birinci ve senaryosunu da Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisinin oyuncuları ise şöyle: