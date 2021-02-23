ATV Esra Erol'da Havva Teyze ve Süleyman Amca barıştı mı? Havva Teyze ve Süleyman Amca olayı nedir?

Havva teyze, günler önce Esra Erol'da programına katıldı ve 42 yıllık kocası Süleyman amcanın onu terk edip köye yerleştiğini söyledi ve kocasını bulmak ve onunla barışmak için de programa katıldı! Süleyman Amca bugün Esra Erol'a geldi ve iddialara cevap verdi! İşte detaylar...

ESRA EROL'DA HAVVA TEYZE VE SÜLEYMAN AMCA OLAYI NEDİR?

Havva teyze, günler önce kocası Süleyman amcanın onu terk ettiğini ve aylardır köyde yaşadığını söyledi. Tütün içtiği için tütünü karısına tercih ettiğini söyleyen Havva teyze, kocasıyla iletişime geçmek ve onunla barışmak için programa geldi. Bugün yayına gelen Süleyman amca barışmak istemediğini söyledi. Karısının ona karşı davranışlarından, hakaretlerinden ve evliliklerinden mutlu olmadığını söyleyen Süleyman Amca, karısıyla mutlu olmadığı için barışmak istemediğini söyledi. 42 yıllık evliliklerinde birçok sorun yaşadığını belirten çift, birbirlerine karşı davranışlarından mutsuz olduğunu ifade etti. Havva teyze barışmak isterken, Süleyman amca istemedi! Gelişmeleri buradan güncel olarak takip edebilirsiniz!

23 ŞUBAT BUGÜN ESRA EROL'DA NELER OLDU?

Havva Bayram, kocası Yavuz Bayram'ın kendisini iki çocuğuyla bir mektup bırakarak terk ettiğini belirtti. Eşini bulup tüm haklarını alıp ayrılmak istediğini belirtti. Eşinin kendisini 7 yıldır aldattığını ve Romanyalı bir kadına paralar gönderdiğini iddia etti. Yağmur Muhammet Ali'den şikâyetçi olmadığını söylerken Avukat Hülya Hanım Yağmur şikâyetçi olmasa bile kamu davası açılacağını reşit olmayan bir kızın devletin kurumundan kaçırmanın büyük suç olduğunu söyledi.Muhammet Ali Keskin canlı yayına bağlandı. Muhammet Ali Yağmur'un ifadesini bilmeden konuşmayın uyarısını yaptı. Naci Bey kızının başına bir iş gelirse herkesin kendi arkasından olduğunu söyledi. Esra Erol Muhammet'e kendi sinirlerini zıplatma uyarısında bulundu. Muhammet kendisini ifade edemediğini söyledi. Esra Erol Muhammet'i yayından alın ifadesini kullandı.Esra Erol Yağmur'a neden bu çocukla kaçıyorsun derken sana tablet alacağım derslerine devam et nasihatinde bulundu. Esra Erol Yağmur'a okulu bitirmesini rica etti. Züleyha Gökci annesiyle yüzleşmek için stüdyoya geldi. İsmigül Hanım kızının Cemo için kendilerini sildiğini yaptığının anneliğe sığmadığını söyledi. Züleyha annesine kes ben seninle muhatap olmak istemediğini annesinin kendisinde hakkı olmadığını yaptığı anneliğin kendisine annesinin yapmadığını sadece televizyon borcu yüzünden annesinin buralara geldiğini iddia etti. Esra Erol yayını ihbar kabul edildi ve Züleyha'nın üç çocuğuyla ilgili Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti.