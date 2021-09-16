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ATV canlı yayın Müge Anlı Tatlı Sert! ATV canlı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

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ATV canlı yayın Müge Anlı Tatlı Sert! ATV canlı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını büyük ilgi topluyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. ATV canlı yayın Müge Anlı Tatlı Sert! ATV canlı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

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ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Kim nasıl öldürüldü, neden kimse duymadı? Karşılıklı suçlamalar, öfke patlamaları... Katil kim? Almanya'ya evlatlık verilen Vedat Alexander'ın hikayesi... Yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, bitmeyen hasret ve umut! İki katlı müstakil evdeki vahşet! Saldırıya uğradılar hastanede öldürüldüler... Saldırgan tanıdık mı? Hüseyin ve Mehmet Şen'in ölümündeki soru işaretleri Müge Anlı'da! Yanıtı aranan bu soruların cevaplarının arandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programını haberimizden takip edebilirsiniz.

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Eylül 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayını bugün bulunmamakta. Program 2 Temmuz itibari ile sezon finaline girmişti.

Müge Anlı'da bugün, Büyükşen cinayetinde tutuklanan Afgan çoban hakkında detaylara yer verilmekte. Çobanın o dönem birlikte çalıştığı aile canlı yayında! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Melike Oyunlu'nun annesi bulundu.

Hatay'da işlenen Şen kardeşler cinayetine dair detaylar ve Palu davasındaki son gelişmeler aktarıldı...

ATV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: ATV canlı yayın Müge Anlı Tatlı Sert! ATV canlı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle - Haberler
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