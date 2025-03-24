ATV CANLI YAYIN İZLE | 24 Mart Pazartesi Müge Anlı CANLI izleme linki ve son bölüm özeti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 24 Mart 2025 tarihinde izleyicileriyle buluştu. Programın bu bölümünde ele alınan konular ve yaşanan gelişmeler merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan programı canlı izlemek ve son bölümde neler olduğunu öğrenmek isteyenler için detaylar aşağıda yer alıyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu? 24 Mart ATV Müge Anlı izleme linki!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı bir hayata daha dokundu. İyiliğin iyileştiren gücü ile Emine Adal'a büyük sürpriz... Yürüme engeli bulunan Emine Adal, arabasına kavuştu.

Mehmet Ali Demir'in annesini bir günde Müge Anlı buldu. Mehmet Ali'nin iki ağabeyi olduğu ortaya çıktı. 4 aylıkken pansiyona bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Neriman Hanım, oğlunu 8 yaşındayken gördüğünü sonra bakan ailenin görmesini istemediğini bir daha görmeye gitmediğini anlattı.

Cinayete kurban giden Hatice Kış'ın eşi Eşref Kış, karısının kardeşiyle alakalı bir iddiada bulunmuştu. Bu iddiada bahsi geçen Hatice Kış'ın kardeşi Sevim İkiz konuştu.

Cinayete kurban giden Hatice Kış'ın damadının üç gün boyunca köyde dolaştığını dair bir söylenti olduğu yayında gündeme gelmişti. Bu iddia üzerine Hatice Kış'ın kardeşi Sevim İkiz'in birliktelik yaşadığı Murat Arıkan konuştu. Birbirlerinin evine gidip geldiklerini, cinayetin işlendiği saatte de camii'de olduğunu söyledi.

MÜGE ANLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Canlı yayında ele alınan konular, izleyicilerin dikkatini çekti.

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