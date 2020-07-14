ATV aracıyla dereye uçan kadın öldü BURDUR'un Bucak ilçesinde Ayşe Üresin (76), fren yerine gaz kolunu çevirdiği ATV motoruyla dereye uçması sonucu yaşamını yitirdi.

BURDUR'un Bucak ilçesinde Ayşe Üresin (76), fren yerine gaz kolunu çevirdiği ATV motoruyla dereye uçması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam, Bucak ilçesi Kestel köyünün Akçay mevkisinde meydana geldi. Ayşe Üresin, kızı Havana Varol'un kullandığı ATV motor ile bahçeye gitti. Bahçedeki işlerin tamamlanmasının ardından anne ile kızı dönüşe geçti. Akçay mevkisine gelindiği sırada Havana Varol, ATV'yi durdurup indi. Bu sırada motorun hareketlendiğini gören, arka koltuktaki Ayşe Üresin, fren yerine gaz kolunu çevirdi. Bunun üzerine ATV motoru dereye uçtu. Büyük panik yaşayan Havana Varol'un ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi geldi. Ağır yaralı olduğu belirlenen yaşlı kadın, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayşe Üresin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA