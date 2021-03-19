ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 12. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 12. yeni bölüm fragmanı izle!

Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Akıncı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı merak edildi. Akıncı 13. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı canlı izle! Akıncı fragmanı izle!

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AKINCI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akıncı dizisi bugün 19 Mart Cuma 12. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlanacak.

AKINCI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Cüneyt, Kemal'i hapse gönderir

Kemal, Cüneyt'in kurduğu kumpas yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine girmesi onu sindirmek için ilk hamledir; Cüneyt daha fazlası için harekete geçer. Güneş, Cüneyt'le ilgili incelemesini derinleştirip bu konuda Nergis'ten destek ister. Taşkın'la birlikte Kemal'e kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele eder ve Cüneyt'in itiraz edemeyeceği sağlam delillere ulaşırlar. Akıncı da haberleri olmada bu konuda onlara destek verir. Nergis, Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için haber yapar. Orhan, Lukas'la ilgili yeni bir ize ulaşır. Akıncı, Lukas'ı bulmak için harekete geçer.

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Var olmadığımızı düşünüyorsunuz ama varız. Buradayız; geldik."

Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer. Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir. Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı