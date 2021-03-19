ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 12. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 12. yeni bölüm fragmanı izle!
ATV'nin Cuma akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi Akıncı bu akşam 12. bölümüyle ekranlarda olacak! ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 12. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 12. yeni bölüm fragmanı izle!
Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Akıncı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı merak edildi. Akıncı 13. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı canlı izle! Akıncı fragmanı izle!
AKINCI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Akıncı dizisi bugün 19 Mart Cuma 12. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlanacak.
AKINCI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Cüneyt, Kemal'i hapse gönderir
Kemal, Cüneyt'in kurduğu kumpas yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine girmesi onu sindirmek için ilk hamledir; Cüneyt daha fazlası için harekete geçer. Güneş, Cüneyt'le ilgili incelemesini derinleştirip bu konuda Nergis'ten destek ister. Taşkın'la birlikte Kemal'e kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele eder ve Cüneyt'in itiraz edemeyeceği sağlam delillere ulaşırlar. Akıncı da haberleri olmada bu konuda onlara destek verir. Nergis, Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için haber yapar. Orhan, Lukas'la ilgili yeni bir ize ulaşır. Akıncı, Lukas'ı bulmak için harekete geçer.
AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Var olmadığımızı düşünüyorsunuz ama varız. Buradayız; geldik."
Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer. Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir. Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.
AKINCI OYUNCU KADROSU
Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı
Büşra Develi - Nergis
Yıldıray Şahinler - Cevdet
Tolga Tekin - Orhan
Erkan Bektaş - Kemal
Didem İnselel - Aylin
Sermet Yeşil - Köksal
Müge Boz - Beste
Berrin Arısoy - Meryem
Berrak Hacer Kuş - Hacer
Ayça Erturan - Filiz
Yılmaz Bayraktar - Cüneyt
Atakan Hoşgören - Murat
Serhan Onat - Yağız
Savaş Alp Başar - Taner
Deren Talu - Didem
Ercü Turan - Lucas
Bilgi Aydoğmuş - Yeliz
Selin Çuhadaroğlu - Beyza
Öykü Su Okur - Duygu
Kubilay Yılmaz
Yunus Destebaşı