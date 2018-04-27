ATSO'DA Hedef 4 Yıllık Fakülte

Ulusoy, "Akhisar fakülte istiyor ve bu konuda tüm alt yapısı hazır. Büyüyen ve gelişen bir kentin en önemli dinamiği üniversitelerdir. Akhisar, böylesine güzel eğitim yuvasını hak ediyor" dedi.

Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Altay Uğurgül ve Genel Sekreter Murat Arslantaş, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy'u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Dr. Ulusoy, ATSO'nun ilk hedefinin ilçeye 4 yıllık bir fakülte kazandırmak olduğunu belirterek, " Bu konuda tüm ilçe ile el birliği yaparak başarıya ulaşacağız. İş birliği halinde çalışacağımız siyasilerimiz, milletvekillerimiz, valiliğimiz, özel idaremiz, belediyemiz, borsamız, ziraat odamız, esnaf birliğimiz, sivil toplum örgütlerimiz, iş adamlarımız bize kuvvet verecek ve bu gayede başarıya el birliği ile ulaşacağız" dedi.

FAKÜLTE DEMEK İLERLEMEK DEMEKTİR

Akhisar'ın büyüyen ve gelişen bir ekonomiye sahip olduğunu, verimli toprakları bilinçli üreticileri ile Türkiye'nin tarım ve sanayide önemli bir üretim üssü olduğunu belirten ATSO Başkanı Dr. Ulusoy şöyle devam etti:

"Akhisar eğitim konusunda da en iyisini hak ediyor. Akhisar'ın imkanları Akhisarlılar için verimli bir şekilde kullanılması gerekiyor. 4 yıllık bir fakülte demek herşeyin başında eğitim demek, bilgi demek, bilim demek ve ilerlemek demek. Fakülte demek çocuklarımızın Akhisar'a daha çok sahip çıkması demek. Fakülte demek gençlerimizin ufkunun açılması demek"

KENETLENDİK

Akhisar iş dünyasının yarattığı markaların Türkiye'nin en önemli markaları olduğunu, binlerce insanın bu markaların çatısı altıda çalışarak evine ekmek götürdüğünü söyleyen Dr. Ulusoy, "Aynı zamanda çark devam ediyor ve iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacı da giderek artıyor. İki yıllık meslek yüksek okulumuzu 4 yıllık bir fakülte ile desteklemek istiyoruz. Ziraat ve veterinerlik ve ticaret bölümleri ilçemize çok uygun. 4 yıllık bir üniversiteyi ilçemizle buluşturduğumuz zaman ilçemizin çehresinin değişeceğine inanıyoruz" dedi. Fakülte için yer tahsisinden öğrencilerin barınmasına kadar gerekli her türlü çalışmanın içinde yer almayı görev bildiklerini söyleyen Ulusoy, "Eminiz ki bu çağrımız yanıt bulacak ve Akhisarımız özlediği fakültesine kavuşacaktır. Çünkü biz Akhisar olarak bunun için kenetlendik" dedi.