Atom bombası kurbanları Nagazaki'de anıldı
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Atom bombası kurbanları Nagazaki'de anıldı

Atom bombası kurbanları Nagazaki'de anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Japonya'ya yönelik ikinci atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler felaketin 76. yıl dönümünde Nagazaki'de düzenlenen törenle anıldı.

ABD'nin Japonya'ya yönelik ikinci atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler felaketin 76. yıl dönümünde Nagazaki'de düzenlenen törenle anıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya yönelik atom bombası saldırılarından ikincisinin hedefi olan Nagazaki'de hayatını kaybeden kurbanlar felaketin 76. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törene, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Nagazaki Belediye Başkanı Tomihisa Taue, atom bombası saldırısından sağ kurtulan "Hibakuşa" olarak bilinen savaş mağdurları ile yakınları ve yabancı ülke temsileri katıldı. Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlı katılımcının kabul edildiği etkinlikte bir araya gelen yaklaşık 500 kişi, bombanın patladığı an olan 11.02'de sessizliğe bürünerek saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Savaş kurbanlarının isimlerinin simgesel anıt mezara bırakıldığı törende konuşan Nagazaki Belediye Başkanı Taue, Japonya hükümetini ABD ve Rusya gibi nükleer güçlerin de desteklemediği, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı (TPNW) imzalamaya çağırdı. Taue, "Nükleer silahların trajik sonuçlarını en iyi bilen ülke olarak Japonya, BM anlaşmasına taraf devletlerin ilk toplantısına gözlemci olarak katılmalı, anlaşmayı geliştirmenin yollarını aramalıdır" şeklinde konuştu.

"Nükleer silahsızlanma çabalarını destekleyeceğiz"

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise ülkesinin uluslararası toplumun nükleer silahların kullanımını yasaklama çabalarını destekleyeceğini söyledi. Zorlu küresel güvenlik ortamına dikkat çeken Suga, "Ulusların nükleer silahsızlanma konusunda sergilediği farklı tutumlara tanık oluyoruz. Bu koşullar altında, karşılıklı mutabakat ve diyalog yoluyla ülkeler güvensizlik duygusunu ortadan kaldırmalı ve ortak paydada buluşmak için çaba sarf etmelidir" ifadelerini kullandı. Suga, Japonya'nın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması gözden geçirme konferansında anlamlı sonuçlar elde etmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Binlerce kişi hayatını kaybetmişti

İkinci Dünya Savaşı'nın son perdesinde ABD ilk atom bombası saldırısını 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya yönelik gerçekleştirmiş, 9 Ağustos'ta ise Nagazaki ikinci atom bombasının hedefi olmuştu. Saldırılar sırasında 200 bini aşkın kişi hayatını kaybetmiş, takip eden yıllarda da binlerce savaş kurbanı radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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